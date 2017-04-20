الهلال ذهب أزرق!!.

بقلم: إبراهيم بكري | Thu, 2017-04-20 21:26

في عام 1992م، جامعة أمريكية أرادت أن تختبر سحر اللون «الأزرق»، أبحاث علمية كشفت في تجاربها تجربة فريدة في سلوكيات الألوان؟

طلاب مدارس يعانون من خلل في سلوكهم، تم عزلهم في غرف زرقاء، هذا اللون بعث في أجسادهم الحيوية والتحفيز.

حتى رجال الشرطة في نفس التجربة كانت قدرتهم رفع أثقال وزنها 130 كيلوجرامًا، وفي الغرفة الزرقاء تعززت الإرادة؛ فرفعوا أوزانًا تتجاوز هذا الرقم!!.

في السعودية لا تحتاج إلى أبحاث أو دراسة علمية لكي تعرف قيمة اللون الأزرق، الأمر لا خلاف فيه أن هذا اللون يرمز إلى الذهب، هكذا الهلال جعل من الأزرق ذهباً لا مثيل له.

اذهبوا إلى وطنكم الذهب..

ارفعوا رؤوسكم فأنتم وطن بأكمله..

لا شيء يعدل اللون الأزرق في هذه الحياة!.

يولد الأطفال فيستقبلهم طبيب معطفه أبيض ويحمله للحياة بقفاز أزرق!!.

يتألم المريض لا شيء يبعث فيه أمل الحياة كجدار غرفته الأزرق!!.

لون خلق للتفاؤل.. لون خلق للحياة..

حتى في المنام من يشاهد اللون الأزرق يفسره المعبرون بالسلام الداخلي مع النفس!!.

حلمك الأزرق يرمز للصفاء والمصالحة مع الذات!!.

ماذا يقول علماء النفس عن عشاق «الأزرق»؟.

هو في الحياة يرمز إلى الثقة بالنفس والاندفاع والشعور الإيجابي بالحياة ومعانيها!!.

هل سألت نفسك لمَ السماء زرقاء.. البحر أزرق..؟.

حتى في التسويق والتجارة اللون الأزرق جاذب للنفس البشرية السوية، تويتر عصفوره أزرق، والفيس بوك أزرق!!

لا يبقى إلا أن أقول:

ومن في الأرض أمس كان كالهلال بلونه الأزرق، للمرة 14 يحقق بطولة الدوري، وحيداً في القمة يغرد أنا البطل.. البطل.. البطل..

من حرم نفسه بالأمس من حب «الأزرق» حرم نفسه من متعة البطولة.

لون يبعث الحياة.. لون يبعث الأمل.. فهنيئاً لكل طفل ولد للحياة ليجد أمامه ملائكة الأرض طبيباً يحتضنه بمعطفه الأبيض وقفازه الأزرق.

خلق الأزرق للهلال، وخلق الهلال لمن يحب لون الحياة «الأزرق»!!.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل هناك غير الهلال من جعل اللون الأزرق رمزاً للذهب والحياة؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..