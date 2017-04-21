ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-04-21 21:27

** منع مشجع أهلاوي من دخول استاد الملك فهد بقميص كتب عليه "ملكي"، في وقت يسمح للوحة هلالية كبيرة تحمل ذات اللقب، لا يخرج عن تصرف متعصب يقود لأمور لا تحمد عقباها!! أتحدث هنا عن "المنع" وليس عن فكرة الدخول بقميص أو وضع لافتة.



** إذا كان من يقف وراء ذلك التصرف فرداً أو منشأة أو هيئة، فلا بد من محاسبته فوراً ليشيع العدل.



** القرار "الحكومي الرسمي" بمتابعة الوسائل الإعلامية لوقف التعصب، بدأت تظهر ملامحه على بعض القنوات، عندما راحت توجه الدعوة لبعض الزملاء المعتدلين للظهور في برامجها التي كانت تقتصر على المتعصبين.



** تقدم العين الإماراتي بقيادة زوران على الوصل بثلاثية نظيفة، لكن هذا الأخير عاد وكسب المباراة بأربعة أهداف لثلاثة!! لست هنا مقللاً من قدرات زوران الفنية، إنما لأؤكد أنه لا يملك العصا التدريبية السحرية، وأنه كأي مدرب في العالم يفوز ويخسر وليس هناك مدرب يفوز دوماً.



** حضور البلجيكي جيريتس لمباراة الهلال والأهلي، هل هو بداية لعودته مدرباً للهلال خلفاً للأرجنتيني دياز الذي قد تجبره إغراءات منتخب الأرجنتين أو النادي الأرجنتيني الأشهر ريفر بلايت لترك الهلال، مع نهاية الموسم الحالي؟ سؤال إجابته تتضح بشكل تام مطلع الموسم المقبل.



** لا أعلم لماذا نتجاهل ـ كوطن ـ انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رغم أن هذا المنصب أهم بكثير من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم!!.



** شخصية كالأمير تركي بن خالد أكبر وأكفأ بكثير من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.. لماذا لا نرمي ثقلنا من أجل أن يفوز هذا الرجل القدير برئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة؟



** تحقيق نادي الاتحاد بطولة كأس ولي العهد "كرة القدم"، وكأس الأمير فيصل بن فهد والدوري الممتاز "كرة السلة"، وبطولة الدوري الممتاز "كرة الطاولة"، إنجازات تسجل بحروف من ذهب للإدارة الحالية بقيادة المهندس حاتم باعشن.



** هذه الإدارة جاءت في وقت صعب وحرج للغاية، وتحملت المسؤولية "خارجياً"، من خلال حل المشاكل و"داخلياً" من خلال تحقيق البطولات الأربع في 3 رياضات مختلفة.



** تصوروا لو أن الأوضاع مستقرة في نادي الاتحاد!! ماذا سيكون وضع النادي ومنجزاته تحت إشراف هذه الإدارة؟! إنها بالفعل تستحق هذا الشكر أولاً ومن ثم الدعم.



** وطالما الحديث مر بكرة السلة، فلا بد من الإشادة بالمشرف على كرة السلة في نادي النصر محمد بن عصاي، الذي بذل جهوداً مشكورة من خلال تكفله بالفريق حتى صنع فريقاً قوياً منافساً أعاده من النسيان، ولا ننسى دور إداري الفريق الزميل بندر الرشود.



** لا يمكن أن ننكر دور إدارة الأمير فيصل بن تركي في عودة فريق كرة السلة النصراوية للمنافسة؛ لأن هذه الإدارة اختارت المشرف المناسب ومنحته كافة الصلاحيات.



** لا يجب أن ننسى مواصلة فريق الكرة الطائرة الهلالية تحقيق المنجزات كل موسم.. هذا الفريق لا يمكن أن يخرج من موسم دون أن يحصد لقباً على الأقل.



** كلما شاهدت فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال تحسرت على عدم احتراف النجم أحمد البخيت عالمياً، وليس احترافاً خليجياً مؤقتاً!!.



** من وجهة نظر شخصية، أعتبر البخيت لاعباً عالمياً خسر حياته الرياضية في ملاعب الخليج!!.



** تصريح الأمير فيصل بن تركي عقب مباراة النصر والقادسية مجرد تأكيد من رئيس نادي النصر بأن النادي سيطالب بحقوقه حتى لو تطلب الأمر الوصول لأعلى جهة كروية وقضائية محلية أو خارجية.



** لا أرى أن التصريح تضمن أي تهديد مثلما حاول بعضهم تحويره!!.



** غداً أتحدث عن بطل نسخة جديدة من دوري جميل.