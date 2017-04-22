لماذا الهلال.. 16 دوريّا؟

بقلم: نبيه ساعاتي | Sat, 2017-04-22 20:53

أبارك للهلاليين لقب الدوري الجديد، الذي جاء بعد نحو 5 سنوات، وهي بلا شك مدة طويلة بالنسبة لعملاق كالهلال الكيان الذي ولد بطلاً، ففي أول مشاركة له بمسابقة الدوري، حقق الفريق الهلالي اللقب في عام 1381هـ، عندما تغلب على الوحدة 3/2، وكانت حينها جائزتها كأس الملك، والأمر ذاته ينطبق على البطولة التي حققها الهلال من أمام الاتحاد في عام 1384هـ، وهما بطولتان تنضمان إلى قائمة بطولات الدوري الهلالية للأسباب التالية:

• هناك بيان رسمي صادر عن الشؤون الرياضية بوزارة الداخلية ـ وهي المرجعية الرياضية آن ذاك ـ يشمل جدولاً يوضح ترتيب الفرق، وكانت المسابقة تقام بالنقاط، وكان التساوي بالنقاط يستوجب إعادة المباراة؛ ففاز الوحدة على الاتحاد، وكان موضحاً بالبيان التالي (جدول يبين نتائج مباريات الدوري العام (1) على شرف كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، أي أن البطولة بوضوح دوري، والجائزة التي تشرفه كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

• التلفزيون عندما بدأ بنقل المباريات اعتبارًا من عام 1386 كان يعنونها بـ (دوري كأس جلالة الملك المعظم).

• التغطية الصحفية كانت تستخدم نفس المسمى اعتبارًا من عام 1377هـ، وحتى عام 1394هـ، حيث تم بعد ذلك تنظيم الدورة التصنيفية التي تعتبر بمثابة الدوري.

• الشيخ عبد الرحمن بن سعيد ـ رحمه الله ـ أكد بخط يده أن الدوري بدأ في عام 1377هـ.

• حيث إننا جزء من العالم ولا يمكن أن ننشق عنه، ولاسيما أننا نعمل كرويًّا تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي انضممنا إليه في عام 1956م، والذي يطلب تنظيم بطولة دوري وبطولة كأس، والأمر ذاته ينطبق على الاتحاد الآسيوي.

• في كل دول العالم هناك بطولة دوري وبطولة كأس، بغض النظر عن المسميات، حيث إنها تختلف من بلد لآخر.

• بالمنطق لا يمكن أن تنظم أي دولة في العالم بطولتي كأس ولا تنظم بطولة دوري، وهي الأهم على مستوى العالم، وخير دليل على ذلك بطولة أبطال أوروبا أبطال الدوري.

• وإذا كان لنا في تجارب الآخرين عبَر، فأقول إن الدوري الإيطالي بدأ في عام 1898 بمشاركة 4 فرق، فقط ثلاثة من تورينو إضافة إلى جنوى من جنوى، وهو الذي حقق اللقب بعد مسابقة استمرت ليوم واحد فقط، حيث لعبت الأربعة فرق من خروج المغلوب، إذ لعب اللقاء الأول في التاسعة صباحًا، ثم اللقاء الثاني عند الثانية عشرة، والنهائي بين الفائزين أقيم عند الساعة الثالثة عصرًا، وفاز به جنوى وحتى يومنا الحالي بطولة أول دوري في إيطاليا مدونة باسم جنوى.

• وفي إنجلترا وهي التي شهدت ميلاد أول دوري في العالم عام 1888، أقيم أول دوري بمشاركة 12 فريقاً من مقاطعتين فقط، وهما الوسط والشمال الغربي، وفاز بها فريق بريستون ومحفوظ باسمه اللقب الأول حتى يومنا الراهن.

إذاً مما سبق يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن الدوري لدينا بدأ في عام 1377هـ، وبناءً على ذلك فإن البطولتين اللتين حققهما الهلال في عامي 1381 و 1384 هما بطولتا دوري، لتضاف إلى الأربع عشرة بطولة المعروفة، ليصبح إجمالي بطولات الدوري التي حققها الهلال ست عشرة.