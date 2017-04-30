"الحزم يا عزت"

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-04-30 21:41

لن يستقيم عمل اتحاد القدم إذا استمر في الوهن الذي يجسده، من خلال القرارت، لأن مواطن الضعف ومحاولة الابتعاد عن الضجيج بهدف إرضاءالمتصارعين على القضايا، لا يجلب إلا الفشل في المعالجة.



•• لغة القانون لا يمكن أن تسير في مرافئ التوازن، والأكيد أن هناك مخطئاً وآخر قد يكون خارج طائلة العقاب بعد تفنيد الأمور، غير أن المشهد الذي نراه في الاتحاد الجديد ميال للمجاملات في الكثير من القضايا، وهذا لا يمكن أن يتوافق مع صيغة النجاح التي يبحث عنها شرفاء المهنة.



••الوقائع الماضية التي كان آخرها قضيتي "العويس وعوض" أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أهمية وجود كادر مؤهل يقود لجنة الاحتراف.. يطبق القوانين والمواد بلا هوادة، ولا يكترث باسم ذاك النادي أو مسمى رئيسه أو اللغة التي يتحدث بها ميزانه في المعالجة، منطلقًا من نص القانون، ومتى ما تحقق ذلك على أرض الواقع سيكون العمل خلاباً.



•• لا ريب أن المتمكن من عمله تكسوه الثقة؛ لأنه يدرك كل التفاصيل في زوايا الدهاليز الصعبة، وبالتالي يقف شامخاً ومدافعاً عن مخرجاته بشخصية قوية، ومتى ما أصبح متمكنًا من إدارته، ويتمتع بالقوة، دانت له الحسنيان؛ ففي الآثر "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، في إشارة إلى أهمية قوة المسؤول عندما يوكل إليه عمل.



•• اتحاد عزت يحتاج إلى كوادر مؤهلة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، على رأس كل لجنة، والجميع يعمل لهدف واحد في قارب المصلحة العامة، تحت منظومة النظام الذي يتساوى عنده الجميع؛ لأنه متى ما طبق بدقة أحرج من يحاول الخروج عن النص، والتشبث بأمور يراها سالكة للوصول إلى الهدف الذي ينشده إذا كانت الأجواء رحبة وتسمح له بتحقيق الطقوس التي يسعى إلى فرضها؛ لأنها تصب في مصلحته.





نقاط حرة..

* خلال أزمتي عوض خميس والعويس، ظهر على السطح العديد من القانونيين الذين ليس لهم علاقة برياضة كرة القدم، تحدثوا عن القضيتين بواقع مختلف؛ لأنهم لا يملكون حيثيات القانون الرياضي.



* الفرق الكويتية سباقة بتقدم أفضل اللاعبين الأجانب، والصورة التي قدمها أخيرًا البرازيلي ديسلفا مهاجم القادسية الكويتي، تعيد لنا نجومية السومة، ولاعب الشباب روجيرو الذي كان يلعب في صفوف فريق الكويت، وسجل حضوراً في الدوري السعودي، وبالتالي يفترض الاستفادة من نوعية أولئك السماسرة لجلب العناصر الأجنبية المتميزة.



* الجزيرة الإماراتي أحرز لقب الدوري محلياً وتأهل رسمياً لنهائيات كأس العالم للأندية بحكم التنظيم الذي حرمت منه الأندية بفعل فاعل من اتحاد القدم.



* النجراني أحرج مدرب فريقه بالعطاء الرائع الذي قدمه في لقاء الوحدة، علماً أنه مغيب عن أجواء المباريات منذ لقاء الشباب في مسابقة كأس ولي العهد، ولو منح الفرصة بشكل أكبر لتخلص الهلال من مزاجية العابد والكوارث التي يصنعها الفرج بالكرات التي تنفلت منه على مرمى فريقه.

* الهلال يصارع على جميع البطولات المحلية والخارجية، رغم عدم امتلاكه صانع لعب ومهاجمًا هدافًا.



• مختار فلاتة، فريقه في قاع الدوري، ورغم ذلك يقف على ناصية الهدافين.



• لاعب الاتحاد التشيلي فلافيو صنع ١٣ هدفاً لفريقه.



• الفيحاء صعد للكبار لأول مرة في تاريخه، فهل سيكون رقماً ثابتاً مع الكبار أم رحالاً.



• آخر الكلام

لا مستحيل عند أهل العزيمة