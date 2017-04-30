الجولة المثيرة!!

بقلم: فهد القحيز | Sun, 2017-04-30 21:41

ـ مسابقة دوري الدرجة الأولى رغم ما بعدها من الوهج الإعلامي.. إلا أن المنافسة فيها قوية وشرسة وصعبة جدا.. لدرجة أن الحسم دائمًا ما يكون في آخر جولة.. سواء حسم الصعود لدوري المحترفين أو حسم البقاء والهروب من الهبوط للدوري الدرجة الثانية.. فالجولة 30 وهي الأخيرة في هذه المسابقة .. تؤكد ذلك.



ـ نتائج مباريات الجولة 30 ستكون في غاية الأهمية لغالبية فرق هذه المسابقة.. فمثلاً فريق الفيحاء رغم أنه تأهل رسميًّا لدوري جميل للمحترفين.. إلا أنه يحتاج إلى الفوز أو التعادل على الأقل في مباراته مع فريق نادي وج؛ لتحقيق المركز الأول.

ـ ونادي أحد صاحب المركز الثاني في سلم الترتيب بـ 47 نقطة.. يحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام الطائي في مباراتهما مساء الجمعة القادم على أرضه بملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة بالمنورة، ليتأهل إلى ـ"دوري جميل".. كما أن له فرصة في التأهل في حال خسارة أو تعادل النهضة.



ـ النهضة أيضًا له حظوظ ـ لكنها صعبة جدًّاـ في الحصول على المركز الثاني والصعود مع الفيحاء إلى "دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين"، والبعد عن الدخول في حسابات وصراع مباراة المحلق.. وذلك من خلال الفوز على العدالة وخسارة أحد من الطائي.. مع تحقيق معادلة فارق الأهداف لصالح الفريق النهضاوي.



ـ أندية: نجران والشعلة والقيصومة.. باقٍ لهم حظوظ في الحصول على المركز الثالث، ومن ثم الذهاب لمباراة المحلق وذلك من خلال الوصول للنقطة 44 مع خسارة النهضة وتخطيها بفارق الأهداف.



ـ أما بالنسبة لصراع الهبوط لدوري لدرجة الثانية.. فنادي وج تأكد هبوطه.. وهناك 6 أندية وهي: الطائي والنجوم والحزم والعدالة والجيل والوطني، دخلت في خطر الهبوط ومرافقة فريق وج.



ـ وما بين المنافسة على الصعود والحصول على المراكز المتقدمة.. وبين البقاء والبعد عن الهبوط لدوري الدرجة الثانية.. فإن مباريات الجولة الأخيرة في هذه المسابقة ستكون ذات حساسية عالية بحكم أن نتائجها في غاية الأهمية.



ـ لذلك لا بد من الاهتمام بالنواحي التنظيمية في مباريات هذه الجولة، وتكليف حكام ومراقبين ذوي كفاءة عالية، مع توافر العوامل التي تساعد على نجاحها.. والأهم هو الوجود الأمني الذي يساهم في حفظها بعيدًا عن حدوث المشاكل ووقوع الأحداث الخارجة عن الروح الرياضية.

ـ ختامًا.. أتمنى أن يتم نقل جميع مباريات الجولة 30 تلفزيونيًا، وعلى الهواء مباشرة.. حتى يتمكن الشارع الرياضي من متابعة وقائع وأحداث مباريات هذه الجولة المثيرة.. أولاً بأول.