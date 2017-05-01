ديربي فواكه المجمعة

بقلم: محمد السلوم | Mon, 2017-05-01 21:05

دوري المحترفين على موعد الموسم المقبل مع ديربي جديد، بعد صعود فريق الفيحاء لكرة القدم "الملقب بالبرتقالي" من المجمعة إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ليضيف أجواء من الإثارة حين يلتقي جاره فريق الفيصلي الملقب بالعنابي في ديربي فواكه المجمعة بنكهة البرتقال والعنب.



وتترقب جماهير ضيف الممتاز الجديد الجولة الأخيرة لفريقهم الذي سيلعب مع وج في الطائف والفوز في هذا اللقاء يعني تتويج الفيحاء بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى، ليجمع أنصاره فرحة الصعود مع فرحة اللقب.



وسيتحدد في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى مساء الجمعة المقبل الفريق الآخر الذي سيرافق الفيحاء 49 نقطة في الصعود المباشر إلى دوري الأضواء، وإن كان فريق أحد 47 نقطة من المدينة المنورة هو الأقرب للصعود ويحتاج فقط إلى نقطة لتأكيد صعوده.



أما في حال خسارة أحد من الطائي وفوز النهضة 44 نقطة على العدالة يُنظر لفارق الأهداف في كامل المسابقة بعد تعادلهما في المواجهات المباشرة بفوز أحد في الذهاب بهدف وخسارته في إياب الدمام بهدفين لهدف.



وعلى فرضية خسارة النهضة أو تعادله وفوز نجران 43 نقطة على هجر، هذا يعني أن بوابة الصعود مفتوحة لنجران للصعود عبر الملحق.



ومساء الجمعة سيتحدد بالقطع لا الفرض بطل دوري الأولى ووصيفه، وأيضا الثالث الذي سيدخل ملحقاً مع صاحب الترتيب الـ 12 في الممتاز في لقاءين "ذهاب وإياب"، مجموعهما يحدد حظوظ أي منهما.



يبقى القول إن فريق الفيحاء تأسس عام 1951، بعد أن عاش أكثر من نصف قرن من الزمان خلف الأضواء هاو، وقد تنفس الأضواء بإعلان صعوده للممتاز رسمياً، وكل التهاني والتوفيق له مع الفرق الممتازة.



والضيف الجديد على الممتاز يشتق اسمه من الروضة الواسعة، وهو ضمن ستة أندية تضمها محافظة المجمعة التي تبعد عن الرياض قرابة 170 كم على امتداد طريق الرياض القصيم.



والقائمة تضم كلاً من الفيحاء من المجمعة، والفيصلي من حرمة، وسدير من جلاجل، والاعتماد من الروضة، ونجد من حوطة سدير، والمجزل من تمير، والأخير صعد إلى الممتاز الموسم الماضي وهبط إلى الدرجة الثانية على خلفية تلاعب في النتائج.