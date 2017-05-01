"نواف دوري" !

بقلم: محمد الناصر | Mon, 2017-05-01 21:05

ـ دوري يعقبه دوري ومنجز خلف منجز ولقب يخلفه لقب وكلمة السر الثابتة "نواف".



ـ جعل آذان جماهيره لا تسمع سوى "مبروك" ولا تطرب إلا لتصفيق ولا يشبع نهمها نقاط ثلاث فقط أو تقديم مستوى لا ترافقه نتيجة.



ـ الفريق الأول دوري، والشباب دوري، والأولمبي مثلهما، وكذلك الطائرة نخبة ودوري، والعامل المشترك "نواف".



ـ انشغل غيره بلافتات تحمل لقب "الزعيم" وانشغل هو بأدوات تقوم بترسيخه بأرض الميدان فحقق الزعامة في ٤ بطولات متتالية.



ـ إنجازاته تتحدث بصخب رغم أن صوته لا يظهر إلا نادراً وصورته لا تلمع إلا قليلاً، فهو مشغول بالذهب ومنهمك بجمع البطولات والبحث عن طرق المنصات.



ـ وقع مع لاعب حر ولما نقض العقد لاعبه رفض كل محاولات التسوية وذكر أن هذا حقٌ مؤتمن هو عليه فأُوقف اللاعب وأوقف النصر وغُرِّم وكان محامي الهلال في القضية وممثله في الجلسات "نواف".



ـ حتى لاعبه المعار شراحيلي رغم خطئه وعقوبته إلا أنه يوم أن تجاوز عليه الإعلام وأخطأ بحقه البعض أجبرهم وبقوة النظام على الاعتذار له في لقطة مصورة.



ـ في كل مشاركة مهمة للفريق الأزرق على مختلف ألعابه وفئاته السنية وحيث كان منعطف حسم التفت وستجد "نواف".



ـ لمزوا فريقه بالحكم المحلي فاستقدم الطواقم الأجنبية على التوالي حتى حسم اللقب وأورثهم التعب.



ـ في خضم الأفراح صرح بتعقل، وفرح بعقلانية، وأشار لمن هم خلف الكواليس فشكر المفرج في تصريح، وأشار إلى دور الجمهور ولم يقل إن عراب الإنجاز فقط "نواف".



ـ استقطب النجوم وغامر في تغيير المدرب وتحمل المسؤولية وواجه كل الخصوم وقتل كل شنشنة قصدها الشوشرة في مهدها حتى ضم ٤ دوري لخزائنه والموسم لم يكتمل بعد.



ـ "نواف دوري" لم يخلع خوذته بعد، ولم يشبع نهمه حتى اللحظة، فمازال للإنجاز معه بقية، وللهلال في رئاسته زخم.



ـ يجب أن يحتفل الهلاليون به قبل أن يحتفلوا بمنجز حققه فهو المنجز الأهم لهم و"وجه السعد" عليهم.



ـ أخيراً : اللي ماعنده "نواف" يدور له "نواف".