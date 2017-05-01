صعود أحد إلى دوري جميل غصب

بقلم: عبدالعزيز الشرقي | Mon, 2017-05-01 21:05

الكبار هم من يستطيعوا إثبات ذاتهم ومكانتهم بين الكبار مهما حصل أو يحصل لهم من ظلم وإحباط الغير، وفريق كرة القدم بنادي أحد سيصعد بأمر الله إلى دوري الكبار مهما قابل من سدود ومهما قابل من نقص مالي وأخطاء تحكيمية لعدة أسباب أهمها أن هذا الجبل الأحدي يوجد في منطقة غالية على قلوب الجميع وهي طيبة الطيبة، والأمر الثاني الكيان الأحدى صاحب تاريخ كبير وعريق فهو ثالث أندية السعودية تأسيساً وأعطى منتخبات السعودية والأندية الكبيرة أكثر من مائتي لاعب وعلى مستوى جميع الألعاب.



ـ وترأس النادي شخصية اجتماعية كبيرة بحجم المرحوم بإذن الله الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز وثلاثة بمرتبة وزير وهم سعد الناصر السديري وصدقة خاشقجي وعبدالفتاح فؤاد ويدعمه اليوم ويقف بجانبه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، كل هذه الأمور (مهر) كبير للاحتمال الأكبر للاحتفال بصعود الفريق الأحدي إلى دوري جميل يوم الجمعة القادم بأمر الله.





الحنفوش يؤخر صعود أحد أسبوعاً



ـ خمس دقائق وقت إضافي مبالغ فيها عدت بسلام في مباراة تحديد الفريق الصاعد إلى دوري جميل والتي أقيمت بين متصدر دوري الدرجة الأولى الفريق الأحدي والوصيف فريق الفيحاء، وكان التعادل يضمن صعود الجبل الأحدي وزاد الطين بلة الحكم شكري الحنفوش عندما زاد دقيقة فوق الوقت الضائع سجل معها فريق الفيحاء هدف الفوز في الدقيقة ٩٦ تأجلت معها الأفراح الأحدية إلى يوم الجمعة القادم بفرص كثيرة تصل حتى الهزيمة من الطائي حتى 0ـ2 معها يستضيف دوري جميل فريق غالٍ على قلوب الجميع ومن منطقة طيبة الطيبة المحببة عند مليار مسلم.





وقفة



تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل.. ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفى.