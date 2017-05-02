الاتحاد اليتيم

بقلم: د. حافظ المدلج | Tue, 2017-05-02 21:04

ليس سراً أن اتحاد كرة القدم الحالي كان مدعوماً بشكل كامل من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السابق الأمير عبدالله بن مساعد، وكان الاتحاد في بداياته يستمد قوته من رأس الهرم الرياضي الذي ساهم في تسريع عجلة الكثير من القرارات الإدارية والمالية، ولكن بعد صدور الأمر الملكي بإعفاء الرئيس من منصبه الحكومي واستقالته من مناصبه الرياضية تغيرت المعادلة ومعها موازين القوى للاتحاد الذي أصبح يعتمد على نفسه.



ولأن هذه الجريدة وكتابها يسعون لتحقيق المصلحة العامة، فإننا نتمنى التوفيق لهذا الاتحاد وسنسعى لدعمه بالكلمة والمشورة والرأي في وسط يفترض أن يتقبل الرأي والرأي الآخر، ولذلك أسجل إعجابي وامتناني لرئيس الاتحاد د. عادل عزت ونائب الرئيس ياسر المسحل وأمين عام الاتحاد عادل البطي وجميع الأعضاء على القرارات الثلاثة التالية:



"نقل مباراة اليابان إلى جدة" قرار حكيم طالب به أغلب من تهمهم مصلحة المنتخب بعيداً عن المناطقية والمصالح الخاصة، وأتذكر أنني عاتبت جماهير "الرياض" على صمتها وحضورها السلبي في نهائي دورة الخليج قبل عامين ونصف العام، وتمنيت لو أن البطولة أقيمت في جدة كما كان مقرراً لها، فعاتبني البعض وهاجمني البعض الآخر وجاء هذا الاتحاد ليتفهم مطلبي الوطني.



"إقامة مباراة السوبر في أبوظبي" قرار أكثر حكمة استجاب لمطالب واعتراض كثيرين على قرار إقامة السوبر السعودي في لندن، فرغم عشقي لمدينة الضباب إلا أنني دافعت عن حقوق الجماهير وطالبت بإقامة السوبر في مكان يستطيع الجميع الوصول إليه، وكنت أشبه السوبر السابق بحفلة غنائية لمطرب سعودي بحضور سعودي على مسرح لندني، ولذلك كنت أشد الفرحين بقرار الاتحاد الذي تفهم حاجة الجماهير ونقل السوبر إلى أبوظبي.



"استخدام الفيديو مساعد الحكم" القرار الأكثر حكمة وعدلاً مع تردي أوضاع التحكيم وتكاثر الاتهامات المباشرة بتدخل القرارات التحكيمية في تحويل دفّة المباريات والبطولات، ولأن الحق أحق أن يتبع فإن القرار الجريء بخوض التجربة في الموسم القادم يدل على اتساع أفق رئيس الاتحاد واستشرافه للمستقبل بمبادرات جريئة أتمنى تأجيل الحكم عليها لحين اكتمالها.





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تفهم الاتحاد لتلك المطالب الثلاثة يشجعني لطرح ثلاثة أخرى سأفرد لها مقالات قادمة بإذن الله، أولها معالجة العزوف الجماهيري للمدرجات بعدة حلول أهمها إعادة تسعير التذاكر بطريقة تناسب الجميع، وثانيها وضع سقف لمجموع رواتب النجوم، وثالثها إنعاش دوري الدرجة الأولى بالنقل التلفزيوني، كما أسجل عتبي على مخاطبتهم الاتحاد الخليجي والمطالبة باستبدال محمد النويصر دون التواصل المباشر معه وربما نخصص للعتب مقالاً آخر، وعلى منصات دعم الاتحاد نلتق