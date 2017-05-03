محمد بن سلمان "القوي الأمين"!!

بقلم: إبراهيم بكري | Wed, 2017-05-03 21:18

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فخْطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

هذا الحديث الشريف يجسد أول دستور مكتوب تعرفه البشرية، بأن القانون فوق الجميع. بنو مخزوم قبيلة لها مكانة كبيرة في المجتمع القرشي. المرأة المخزومية كانت "تستعير المتاع وتجحده"، وهي من قبيلة ذات نفوذ وسلطة. تطبيق الحد الشرعي عليها في ذلك رسالة أن الإسلام لا يفرق بين أحد في العقاب والثواب مهما كان وضعه الاجتماعي ونسبه.. الشرع فوق الجميع.

ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء بثته القناة السعودية الأولى مع الزميل داود الشريان، تحدث بصراحة عن مشروع مكافحة الفساد في السعودية فقال:

"لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه، لن ينجو متورط، "وزيراً كان أو أميراً"، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية فسيحاسب".

حديث ولي ولي العهد المتزامن مع الأوامر الملكية الأخيرة، التي تضمنت إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبد الله العرج من منصبه؛ بسبب ما ارتكبه الوزير من تجاوزات باستغلال السلطة، بناءً على تقرير هيئة مكافحة الفساد.

هذا الحديث القوي من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يجعلك تدرك أن المرحلة الحالية لن ترحم أي "فاسد" استغل منصبه مهما كان لقبه، مواطناً أم أميراً.

لا يبقى إلا أن أقول:

ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "القوي الأمين"، يؤمن أن لا نهضة أو تنمية إلا بمحاربة الفساد، وفي ذلك رسالة لكل مواطن أن يكون عيون القيادة؛ لمجابهة هذا "العدو الخفي" الذي ليس من السهل اكتشافه إلا بالتعاون ما بين الشعب والقيادة.

شفافية الأمير محمد بن سلمان مع الشعب في هذا اللقاء التلفزيوني، زرعت الاطمئنان في جسد الوطن أرضاً وإنساناً بشأن مختلف المشاريع الاقتصادية أو الحيوية التي يحتاج إليها المواطن كالإسكان والصحة وغيرها.

محمد بن سلمان "القوي الأمين"، يرسم خارطة طريق مستقبل السعودية من خلال الرؤية 2030 في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف؛ من أجل أن ينعم المواطن السعودي بالرفاهية والاستقرار في هذا الوطن العظيم.

لا تولد تنمية في أرض وتعيش إلا بالإصلاح، هكذا اليوم "القوي الأمين" محمد بن سلمان يسير بالوطن بمنهج الإسلام الحنيف مع المرأة المخزومية التي سرقت وقطعت يدها.. لا مكان لأي فاسد في رؤية الوطن 2030، وأهلاً بكل مسؤول مخلص في هذه الرؤية التي تعزز أن الوطن للمخلصين فقط.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل رسالة "القوي الأمين" محمد بن سلمان سوف يدركها كل مسؤول بأن الوطن للمخلصين فقط؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..