ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-05-05 21:07

- يقول مبارك اليامي رئيس نادي وج ـ بعد أن تأكد هبوط فريقه ـ إن جدول دوري الدرجة الأولى "مجنون" ومرهق، وإنه من أسباب هبوط فريقه..

- أتفق معه أن دوري الدرجة الأولى مرهق للغاية، لكننا لم نسمع هذا الكلام عندما كان وج يتألق في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويصل إلى الدور ربع النهائي.. بل كان اليامي يمتدح فريقه..

- ربما أكون أكثر من انتقد مشاركة وج بفريقه الأساسي، في مسابقة كأس خادم الحرمين، وقلت إنه سيدفع ثمن الإرهاق.. وهو ما حدث..

- أتفق مع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في أنه لا يمكن لأي شخص تهديد اتحاد الكرة..

- هذا يحدث في حالة واحدة فقط.. عندما يطبق مجلس إدارة الاتحاد اللوائح والعقوبات على الجميع، دون "ارتعاش" من شعبية النادي، أو الشخصيات الاعتبارية التي تقوده..

- نجاح الهولندي مارفيك خلال الفترة الماضية مع المنتخب السعودي، لا يعني أنه فوق النقد..

- لا أعلم لماذا يبقى مختار فلاتة خارج ـ حتى ـ القائمة المؤقتة التي ستبدأ الأسبوع المقبل برنامجًا إعداديًّا خاصًّا..

- مختار فلاتة ثالث هدافي دوري جميل هذا الموسم، رغم هبوط فريقه "الوحدة".. هل من المنطق أن يكون هذا الهداف خارج قائمة الأخضر، في وقت لم يسجل مهاجمو المنتخب ـ مجتمعين ـ عدد أهداف مختار؟!

- خماسية "الخميس" بدأت، بل كتب عنوانها الأول منذ قرار الرئيس السفر إلى القاهرة، وهرب القائد بالبطاقة الملونة..

- كيف تريدون من الجماهير أن تحضر، بل تحترم بنيلها مقاعدها المخصصة لها ليلة الختام، والرئيس والقائد أول الغائبين؟!.

- لو كان العمل في نادي النصر مؤسساتياً، لصدر بيان عن هيئة أعضاء الشرف بعد نهاية مهلة الترشح لرئاسة النادي..

- انتهت المهلة، ولم يصدر عن الهيئة أي بيان يوضح ماذا حدث خلال تلك الفترة، وما الخطوات المقبلة.. هذا يحدث عند غياب العمل المنظم..

- خسارة أن يغادر الخليج منافسات دوري جميل.. صحيح أن الفريق تعرض للكثير من قسوة الحكام، لكن أيضاً الأداء الفني هذا الموسم لم يكن مقنعاً على الإطلاق.. أتمنى ألا يطول غياب الخليج..

- الباطن خسر "ملحق" الموسم الماضي، وكاد يبقى في الدرجة الأولى لولا قضية المجزل، التي صعدت به إلى دوري جميل..

- يكرر الباطن ـ هذا الموسم ـ الملحق، ولكن وهو في دوري المحترفين.. هل يبقى في موقعه أم يخسر الملحق للمرة الثانية؟ وهنا الثمن سيكون العودة لدوري الدرجة الأولى..

- التشكيل الجديد للجان اتحاد الكرة، ضم العديد من الأسماء التي تنتمي إلى أندية متعددة، خلاف التشكيل السابق الذي كان يضم في أغلبيته أعضاءً من نادٍ واحد..

- هل بالفعل اقتنع مجلس اتحاد الكرة بكفاءة من ضمهم إلى لجانه؟ أم أنه شعر بممارساته الخاطئة في التشكيلات السابقة؟ أم أن الصوت الإعلامي القوي ترك مفعوله على المجلس؟