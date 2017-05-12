ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-05-12 21:40

** يقول محمود عبد المنعم "كهرباء"، إنه كان يبكي في الطائرة وهو عائد من جدة إلى القاهرة.

** سبب دموع "كهربا"، تعامل الاتحاديين الرائع معه، إذ قال إنه لم يشعر بأنه بعيد عن مصر، وإن للاتحاديين فضلاً كبيراً عليه في مشواره الكروي.

** هل علمتم بما حدث في نهائي دوري البراعم بين الأهلي والهلال، الذي انتهى أهلاوياً بركلات الترجيح؟.

** تأخر أحد لاعبي الأهلي في الخروج من الملعب عند استبداله، فحاول أحد لاعبي الهلال حثه على الخروج سريعاً ليحدث اشتباك بين لاعبي الفريقين.

** اللاعبون تحت 14 سنة.. من أين اكتسبوا هذه التصرفات؟ بالطبع مما يشاهدونه في مسابقات الكبار، أو مما يثار في "بعض" البرامج الرياضية.

** لا بد من ردعهم مبكراً بعقوبات قاسية؛ لأنهم في طور التربية والتقويم والتصحيح، وإذا لم يتم ردعهم اليوم؛ فستنمو معهم هذه السلوكيات، مع مرورهم بكل الفئات السنية انتهاءً بالفريق الأول.

** إنهم نتاج وسط رياضي محتقن، لا يفهم معنى التنافس الشريف.

** ما قامت به القناة الرياضية من "تهميش"، لتتويج ناشئي نادي النصر ببطولة الدوري الممتاز، لا يليق بقناة من المفترض أن تتصف بالعدالة وتكون للجميع.

** ليس من المنطق ولا الإنصاف أن يتم بث التتويج من خلال "نافذة" صغيرة جداً؛ بسبب نقل مباراة أخرى.

** عدم نقل التتويج نهائياً أفضل بكثير من ذلك "التهميش".

** التألق الذي أظهره السوري عمر خربين بقميص الهلال أفرح الهلاليين كثيراً، لكنه ـ أي التألق ـ في الوقت نفسه قد يدخل الهلاليين في دوامة.

** يخشى الهلاليون ـ فيما لو تم تجديد عقده ـ ألا يواصل خربين التألق في الأدوار المهمة من منافسات دوري أبطال آسيا.

** أمر آخر قد يزعج الهلاليين جراء تألق خربين خلال الفترة الماضية، وهو أن ناديه الأصلي ـ الظفرة الإماراتي ـ قد يبالغ في قيمة تجديد الإعارة، أو حتى بيع عقد اللاعب الذي دفع الهلاليون من أجله مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقد يضطرون لمضاعفة هذا المبلغ مرات عديدة مقابل استمرار خربين هلالياً.

** استطاع اتحاد الكرة أن يشكل العديد من اللجان، لكنه ما زال يتجاهل الإعلام، ولم يعين متحدثاً رسمياً يتواصل الإعلام معه، وما أكثر الحاجة إلى مثل هذا التواصل.

** التشكيل الجديد للجنة الاحتراف يدفعني لتجديد سؤال كررته كثيراً: لماذا لم يتم الاستفادة من المتميز جداً الدكتور منصور اليامي في "كل" لجان الاحتراف المتعاقبة؟.

** الإلغاء "المتوقع" لحفل الأسطورة محمد نور، لا يمكن أن يقلل من مكانة وتاريخ هذا النجم الكبير، وكذلك هذا الإلغاء لا يعني عدم تكريم العملاق "نور" بعد انتهاء فترة إيقافه.

** أما من تسبب في إلغاء المهرجان ـ إذا صحت الأنباء ـ فعليه أن يعلم أن الدنيا تدور، وقد يشرب "ذات يوم" كأساً مرة مثلما سقاها اليوم لمحمد نور.

** ما زلت عند رأيي عن "سلبية" المشاركة في دورة التضامن الإسلامي، وأعتقد أن نتائج الأخضر "ب" أكدت صحة كلامي.

** طالما أصروا على المشاركة، ألم يكن من الأفضل للاعبي المنتخب الستة عشر الذين تجمعوا ـ بكلل ملل ـ في نادي الشباب، وأدوا تدريبات "مملة"، لو أنهم شاركوا في المنتخب "ب"، الذي شارك في دورة التضامن الإسلامي؟؟.

** عندما يتم عقد ورش عمل لأعضاء لجان من أجل أن يفهم الأعضاء الجدد طبيعة عملهم، فمن المفترض أن يحاضر في الورش من يملكون الخبرة أو من تركوا بصمة إيجابية خلال عملهم.

** أما أن يكون أحد المحاضرين ممن ترك عملاً سلبياً، وأثير حوله الكثير من الأسئلة خلال فترة عمله في ذات اللجنة؛ فهذا يعني أنه "ربما" ينقل سلبياته للأعضاء الجدد.