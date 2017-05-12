ياسر الدبل

بقلم: د. حافظ المدلج | Fri, 2017-05-12 21:40

شهر مايو الجميل، حمل في نصفه الأول الكثير من بشائر الخير المفرحة على الصعيد الرياضي، فتأهل مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي، وتأهل ريال مدريد ويوفنتوس لنهائي دوري الأبطال، والأجمل في هذا الشهر نفحات الوفاء التي بدأت بمنح يوسف السركال جائزة الألماسة الآسيوية، باقتراح من الشيخ سلمان الخليفة، وإجماع اللجنة التنفيذية التي كانت وفيّة مع نائب الرئيس الفعّال، ثم جاءت وقفة الوفاء من رجل المواقف الأمير محمد بن سلمان، حين تكفل بعلاج المعلق الخبير الكبير محمد رمضان، في بادرة غير مستغربة على رجل المواقف ولي ولي العهد، مهندس رؤية 2030، وجاء تكريم فيصل الشهيل كثالث ملاحم الوفاء تقديراً لخدمته للرياضة والإعلام.

إلا أن أجمل أخبار شهر مايو كان تعيين الصديق الخلوق ياسر المسحل عضواً في لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي "فيفا"، وهي خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح، ساهم فيها دون شك الشيخ سلمان الخليفة الذي يحفظ الود للمملكة العربية السعودية، ويسعى جاهداً إلى خدمة رياضتها وشبابها، من خلال موقعه القيادي رئيسًا للاتحاد الآسيوي ونائبًا لرئيس الاتحاد الدولي، وعلى القيادة الرياضية السعودية تعزيز العلاقات مع كافة القيادات الرياضية الدولية والقارية في جميع الألعاب؛ لصناعة قيادات سعودية للمستقبل، تتسنم أعلى المناصب الرياضية قارياً ودولياً.

ولذلك أتمنى أن تتبنى القيادتان السياسية والرياضية فكرة صناعة القيادات الرياضية السعودية/الدولية، وذلك بدعم أمثال ياسر المسحل بشكل يضمن استمراره أطول مدة ممكنة؛ ليستفيد الوطن من تراكم خبراته، ويرتقي سُلم المناصب في المستقبل بإذن الله، وربما نتفق بأن "المسحل" يملك كافة المواصفات التي تؤهله لتسنم المناصب الرياضية الدولية، ولذلك أتمنى أن نجعل منه نموذجاً لبناء الممثل الدولي النموذجي، وذلك من خلال توفير جميع وسائل الدعم المالي واللوجستي بطريقة تساعده على بناء جسور العلاقات مع أبرز القيادات الرياضية وغير الرياضية بالعالم.

"ياسر المسحل" بحاجة إلى توفير عوامل النجاح التي تمّ توفيرها للمغفور له بإذن الله "عبد الله الدبل"، ويتمثل ذلك برسم استراتيجية دعم واضحة تمكنه من حضور أبرز المناسبات الرياضية بالعالم؛ ليلتقي القيادات ويوسع شبكة معارفه، كما يجب أن يعطى الصلاحيات لدعوة الشخصيات الرياضية الكبرى للمناسبات السعودية الكبرى، ولعل أولها كأس الملك بعد أيام، كما أتمنى توفير ميزانية تمكنه من القيام بواجبات العلاقات العامة، ليكون بإذن الله "ياسر الدبل".

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"ياسر الدبل" مشروع وطن، يجعل "المسحل" يعيد أمجاد "الدبل"؛ ولذلك ننتظر تضافر كافة الجهود لرسم خارطة الطريق التي تحقق هذا الهدف، شريطة ضمان استمرار المشروع مهما تغيرت مجالس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعلى منصات ياسر الدبل نلتقي.