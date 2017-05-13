الغموض في النصر!!

بقلم: مساعد العبدلي | Sat, 2017-05-13 21:17

- أبسط أبجديات العمل المؤسسي، أنك عندما تحدد مهلة لأمر معين، وتنتهي تلك المهلة، فمن المفترض أن تقوم بالتعامل الشفاف مع من يعنيهم الأمر، وتوضح الموقف بعد انتهاء المهلة..

- أتحدث عن بيان هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر، الذي أصدرته خلال شهر إبريل الماضي، وتضمن "رغبة" رئيس مجلس إدارة النادي الأمير فيصل بن تركي في الاستقالة، وأعلنت فيه هيئة أعضاء الشرف فتح الباب لمن يرغب في الترشيح لرئاسة النصر..

- حددت هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر نهاية شهر إبريل موعداً "أخيراً" لمن يرغب في التقدم لكرسي رئاسة النادي، "ما لم" يطلب أحد المرشحين "إن وجدوا" مد المهلة..

- كان بياناً شفافاً، بل تصرف مؤسساتي من هيئة أعضاء الشرف صفق له الكثيرون..

- توقع، بل تمنى الكثيرون أن يستمر العمل "المؤسساتي" من قبل هيئة أعضاء الشرف، وأن يصدر عنها بيان في الأول من مايو، "أي بعد انتهاء المهلة بيوم"، تعلن فيه ماذا حدث..

- بمعنى هل تقدم أي مرشح وهل طلب أي من المرشحين تمديد المهلة؟ أم أنه لم يتقدم أحد، وبالتالي على الهيئة أن توضح الخطوة الآتية..

- اليوم 14 مايو، أي أنه مر على انتهاء المهلة "المحددة بـ 30 إبريل" أسبوعان كاملان، وحتى موعد كتابة هذه الأسطر "ظهر السبت" لم يصدر عن هيئة أعضاء الشرف أي إيضاح إلحاقي!!..

- لو أن هيئة أعضاء الشرف أساساً قد صمتت ولم تصدر بياناً، "رغم أن هذا تصرف غير حضاري، لو حدث" لكان أجدى وأفضل لجماهير نادي النصر، من أن تصدر بياناً تحدد فيه وقتاً محدداً، هي نفسها ـ أي هيئة أعضاء الشرف ـ لم تلتزم به!!..

- مثلما امتدحت هيئة أعضاء الشرف عندما أصدرت بيانها، فإنني لا أتردد في انتقادها اليوم نظير صمتها الغريب الذي أراه "اليوم" يمثل سبباً رئيساً في كل ما يدور في المجتمع النصراوي!!..

- غياب العمل المؤسساتي "وصمت" هيئة أعضاء الشرف أراه السبب الرئيس في كل ما يحدث من "شائعات"، تقود إلى إحداث بلبلة في الأوساط النصراوية!!..

- ننام مساءً على "شائعة" نصراوية، ونصحو على أخرى!!..

- أعلنوا "عبر الشائعات" استمرار الأمير فيصل بن تركي في منصبه، وبعدها بساعات "أيضاً عبر الشائعات" أعلنوا رحيله!!..

- أكدوا "عبر الشائعات" تقدم هذه الشخصية أو تلك لخلافة "كحيلان"، وبعدها بساعات "عبر الشائعات" أكدوا عدم صحة المعلومة!!..

- تسابقوا "عبر الشائعات" لإعلان عودة العضو "الداعم"، وبعدها بساعات "عبر الشائعات" قالوا إنه لن يعود!!..

- من صنع هذه الأجواء ووضع جماهير النصر في هذه الصورة، هي هيئة أعضاء الشرف التي لم تتعامل بشكل إيجابي مع جماهير النصر وتجاهلتهم، ومنحت "البعض" فرصة زعزعة الحال النصراوية، من خلال إثارة الشائعات لإيجاد المزيد من عدم الاستقرار في البيت النصراوي!!..

- على هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر، أن "تحترم" جماهير النصر، و"ترحم" معاناتهم، طالما أن "رجال النصر ومسؤوليه وشرفييه" لم يحترموا ولم يرحموا هذه الجماهير!!..

- إذا لم "تحترموهم" ولم تكتفوا بالامتناع "عن تعذيبهم".. فعلى الأقل "ارحموهم"..

- إنهم مشجعون وعشاق أوفياء مخلصون، لا يستحقون هذه المعاناة، ولا يجب أن يجدوا منكم هذه القسوة وهذا التعامل السلبي..