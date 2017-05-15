(كلام للي يفهموه)

بقلم: عبدالعزيز الشرقي | Mon, 2017-05-15 21:07

ـ من غير المنطق أن تقام مباراة الباطن صاحب المركز الثاني عشر في دوري جميل، مع فريق نجران صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لخطف البطاقة الثالثة لدوري جميل، فهذه الطريقه فيها من الظلم الكبير والكثير علي ممثل الدرجة الأولى، ففريق الباطن يملك من الفرص الأكثر فهو محتك مع فرق أقوي من الفرق في دوري الدرجة الأولى، ولديه من اللاعبين الأجانب الأكثر من ممثل الدرجه الأولى.. ولماذا العك وتصعيب الأمور وهي سهلة، الصح يهبط ثلاثة فرق من المحترفين ويصعد ثلاثه فرق من الدرجة الأولى.



ـ من غير المنطق علي أي اتحاد لعبة من القدم إلى جميع الألعاب المختلفة أن يفرض شروطه على فرق الأندية بدون أن يكون له عون مالي على اللعبة التي يشرف عليها، فمن غير المنطق وهذا موجود في الألعاب المختلفه أن أسمع شروطك وأوامرك وأنت لاتدعم لعبتك علي الأقل بنصف ميزانية اللعبة التي تتحملها الأندية، فالكيانات تحافظ علي اللعبة وتطورها وتصرف عليها واتحاد اللعبة المعني الأول بتطويرها لايساهم في دعمها، أمر مستحيل ومقلوب وبذلك يقول لسان الأنديه للاتحادات أسمع كلامك بقدر دعمك.



ـ اللاعب الدولي أحمد جميل السد العالي للمنتخب السعودي ونادي الاتحاد اجتمعت معه علي مدار نصف ساعة سمعت منه كلاما مخجلا عن مسؤولي وإدارات نادي الاتحاد خاصة، وبعض إدارات الأندية عامة.. السد العالي قال لي من الصعب أن يعمل ويعيش لاعب دولي فاهم في لعبته مع رؤساء أندية لاعلم لهم بالرياضة يأتون إليها طالبين شهرة وإعلاما، وأول عقبة أمامهم على الأقل إبعاد أي شخصية تشاركهم في الشهرة والإعلام، اللاعبون الدوليون وخاصة المشاهير منهم ومعها تكون أولى أعمالهم بالنادي تطفيش المشاهير، والعمل مع فئه من وزنهم ليس لديهم غير (أبشر يارئيس) (علي عيني يارئيس) (أنت تامر يارئيس) هذه بضاعتهم.



ـ تتويج الكيان الأحدي الصاعد إلى دوري جميل جاء غير ملائم ولا مناسب لفريق بتاريخ أحد يتوج على أرض الفريق الصاعد معه وعلى نفقة أعضاء شرفه وفي صالة أفراح، ألم يكن التتويج بين شوطي نهائي كأس الملك.