عندما تصبح حارس حديقة

بقلم: أحمد الفهيد | Mon, 2017-05-15 21:07

"1"

قد تعود المياه إلى مجاريها، وتكون صالحة للشرب.. لكن، ربما لا أكون حينها مصاباً بالظمأ!.

"2"

كلما حرثوا وغرسوا.. خانهم "الماء".

"3"

"جدار" من الماء.. هكذا يكون قلبكِ حين تغضبين.

"4"

يستطيعون منعك من عمل ما تحب، لكنهم لا يستطيعون أخذه منك..

يمكنهم سجنه فيك، لكنهم لن يقدروا على قتله.

"5"

هي حرب بين فريقين متطرفين، يزعم كل واحد منهما أنه الحق، هناك من يستخدم الإعلام، وهناك من يستخدم الإسلام.. يا رب ارحمنا "نحن الأغلبية الصامتة".

"6"

لا يريدون منك أن تقول "رأيك".. يريدون منك أن تقول "رأيهم"!

"7"

لا تكن جزءاً من الخطة.. وإنما جزءاً من فريق العمل!

أنت جزء من "الخطة".. إذن هم يستخدمونك.

أنت جزء من "فريق العمل".. إذن هم يثقون بك.

"8"

"التحليق" لا يحتاج إلى جناحين فقط، إنه يحتاج إلى "سماء"..

اعثر أولاً على سمائك، ثم حلق كما تشاء.

"9"

العاصفة يمكنها أن تقتلع شجرة، لكنها لا تمنعك من غرس أخرى..

إلا إذا قبلت أن تصبح حارس حديقة، حارس حديقة فقط!

"10"

أسوأ ما يمكن أن تمر به، أو يمر بك..

هو أن تقوم بتنظيف مسرح الجريمة، ليس خوفاً من أن يُكشف أمر القاتل، وإنما خوفاً من أن تتهم أنت بارتكابها!.