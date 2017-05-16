لجنة فنية بنادي النصر!!

بقلم: مساعد العبدلي | Tue, 2017-05-16 21:00

بغض النظر عن الأسماء أو المناصب التي تشكلت منها اللجنة الفنية بنادي النصر فإنني "من وجهة نظر شخصية" أراها لا تخدم المستقبل "الفني" في نادي النصر..

ـ من يقيم "الأشخاص" لا يمكن أن يكون إيجابياً أو واقعياً، إذ يجب دوماً تقييم "العمل"... وطالما اللجنة لم تبدأ عملها فلا أستطيع تقييم "عملها" لكنني أتحفظ عليها قبل أن تبدأ من خلال ما صدر عن الكابتن صالح المطلق حيال أهدافها وطبيعة عملها..

ـ قال المطلق في حديثه لبرنامج "في المرمى" على قناة العربية "اللجنة الفنية هدفها استقرار الجانب الفني وتقديم المشورة"..

ـ وواصل المطلق قائلاً "اللجنة الفنية تضم مدرباً فنياً ومدرب حراس ومدرب لياقة وطبيباً ودورها إذا أقيل المدرب تحل مكانه في أوقات الطوارئ"..

ـ وأضاف المطلق "اللجنة ليس لها أي علاقة بالتدخل في عمل المدرب"..

ـ أخيراً قال المطلق "إن برونو وأيالا وإيفان مستمرون مع النصر"..

ـ سأبدأ من العبارة الأخيرة للمطلق المتعلقة باستمرار المحترفين الثلاثة..

ـ هذا يعتبر "أول" تدخل من اللجنة في عمل المدرب وذلك من خلال "تأكيد" استمرار برونو وأيالا وإيفان..

ـ من المفترض ألا تقرر اللجنة استمرارهم "بعيداً عن القناعة بمستواهم" ويجب ترك هذا القرار للجهاز الفني الجديد عند وصوله وبعد اطلاعه على أداء المحترفين الثلاثة خلال الموسم المنتهي..

ـ ثم إذا كانت الإدارة بصدد التعاقد مع جهاز فني "من المفترض أن يكون قديراً" فكيف تضع لجنة فنية لمراقبته وتقييم عمله "وفقاً لحديث المطلق"..

ـ إما أن تتعاقد مع جهاز فني تقتنع تماماً بقدراته الفنية دون الحاجة للجنة فنية تقيم عمله أو لا تتعاقد وتترك اللجنة تتولى الأمور الفنية بالنادي خصوصاً أنها تتكون من فريق فني متكامل "مدرب – مدرب لياقة – مدرب حراس – طبيب"...

ـ بل إن الجهاز الفني سيكون تحت ضغط نفسي كبير لو اطلع أعضاؤه على تصريحات صالح المطلق التي قال فيها "إن اللجنة ستحل بديلاً للجهاز الفني في حال إقالته"..

ـ من هذا التصريح ستكون العلاقة "متوترة" للغاية بين الجهاز الفني واللجنة الفنية لشعور الأول "الجهاز الفني" بأن الطرف الثاني "اللجنة الفنية" ستسعى "لتصيد" أخطاءه طمعاً في أخذ مكانه..

ـ أسوأ علاقات "في كل المنشآت" هي تلك التي تجمع "الجهات الرقابية" والجهات التنفيذية وهو المتوقع حدوثه في نادي النصر..

ـ في الأندية العالمية هناك بالفعل لجان فنية لكنها "مكملة" للجهاز الفني وليست "رقيباً" والشراكة بين الطرفين تأتي من خلال انضمام المدير الفني للفريق إلى اللجنة الفنية لدراسة الوضع الحالي للفريق ومناقشة وبناء مستقبله..

ـ لو أن اللجنة الفنية الحالية في نادي النصر ضمت "أي مدرب يتولى تدريب النصر" بحيث يتناقش أعضاء اللجنة عن حال كرة القدم بالنادي بدءاً من الفئات السنية انتهاءً بالفريق الأول وتدرس احتياجات الفريق من اللاعبين المحليين والأجانب "اليوم" ومستقبلاً لكانت هذه اللجنة تحظى بدعم كل النصراويين..

ـ مازال أمام الأمير فيصل بن تركي "تصحيح" الأمر، والإعلان فوراً بأن مدرب فريق كرة القدم الأول في نادي النصر "أياً كان ذلك المدرب" يعتبر عضواً في اللجنة الفنية..

ـ لو حدث ذلك فإن قلق الجهاز الفني من اللجنة الفنية سيزول إلى جانب أن العمل بات "تكاملياً" وليس "رقابياً"..

ـ في النهاية.. وباختصار.. لست ضد وجود لجنة فنية في الأندية السعودية "ومن ضمنها نادي النصر"..

ـ لكنني لا أراها إيجابية إذا كانت طبيعة عملها مثلما قال الخلوق صالح المطلق..

ـ يجب إشهارها "رسمياً" مع سرد واضح لطبيعة عملها الذي من المفترض أن يكون للارتقاء بكرة القدم بالنادي وأن يكون مدرب الفريق "عضواً" فيهاً وليست "رقابية" على عمله.