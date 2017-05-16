مسميات المنشآت

بقلم: د. حافظ المدلج | Tue, 2017-05-16 21:00

يقول "ريك باري" أول مدير تنفيذي للبريميرليج: "لا يوجد صح أو خطأ في الآراء المتعلقة بكرة القدم، ولكنها آراء قوية يدافع عنها أصحابها بقوة تعادل إيمانهم بها"، ولأنني أحمل همّ المصلحة العامة فإن آرائي المتعلقة بالشأن العام لا تعجب بعض المهتمين بالمصلحة الخاصة، ولذلك تحدث ردود أفعال عنيفة بدافع العاطفة للنجم أو النادي أو المنطقة أو غيرها.

تفتخر المنشآت الرياضية بمسمياتها التي ترتبط في كثير من الأحيان بأسماء ولاة الأمر على مختلف الأصعدة، فنفخر بملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب"، ومدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" وغيرها من المنشآت التي لا يتسع المجال لحصرها، ولكن التسمية في جميع المنشآت تتم بعد أخذ الموافقة الرسمية من المقام السامي، الذي يقرر مدى ملاءمة الاسم مع المسمى، وهو شأن عام لا يخضع للعاطفة أو الميول أو غيرها.

وحين يتولى ملك جديد مقاليد الحكم فإن جميع المنشآت التي تحمل اسمه حين كان "أميراً" تمرّ عبر لجنة مختصة تحدد إمكانية تحوّل مسمى المنشأة من "الأمير" إلى "الملك"، كما يعرض على اللجنة العديد من المنشآت الجديدة التي ترغب التشرف بحمل اسم "الملك"، وفي مثل هذه الأمور ينبغي أن يتجرد الإنسان من عاطفته التاريخية والجغرافية ويحتكم للعقل والمنطق فقط.

بعد نصف نهائي كأس الملك بين "الفيصلي والأهلي" كتبت عن الملعب الذي احتضن المباراة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 2800 كرسي ويحمل اسم الملك سلمان ـ حفظه الله ـ، واستغربت أن يكون تحويل مسمى الملعب من "مدينة الأمير سلمان الرياضية" إلى "مدينة الملك سلمان الرياضية" قد مرّ عبر اللجنة المختصة وأجازته، ومصدر الاستغراب أن ملعب الملك فهد وملعب الملك عبد الله يتسع كل منهما لأكثر من 60,000 متفرج، وملاعب بأسماء أمراء مناطق تتسع لأكثر من 20,000 متفرج، وعليه فإن المنطق يحتّم علينا أن يرتبط اسم الملك سلمان بمنشآت كبيرة ومتكاملة نتمنى أن نراها قريباً في مختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها منطقة سدير، أما الملعب الحالي الذي ولدت على بعد كيلومترات قليلة منه، فإن ذات المنطق يحتّم إعادة النظر في تسميته بعيداً عن العاطفة والمناطقية وردود الفعل الانفعالية، باختصار إما أن يتغير الملعب ليكون لائقاً باسم الملك سلمان أو يتغير الاسم، والقرار لصاحب القرار.

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غداً سيحلّ "الزعيم الملكي" ضيفاً على "قلعة الكؤوس الملكية" في "مدينة الملك عبد الله الرياضية" بحضور "الملك سلمان" لتتويج بطل "كأس الملك"، نهائي "ملكي" كامل المواصفات والمقاييس، نتمنى أن يكون ختام مسك للموسم، وعلى منصات المسميات الملكية نلتقي،،