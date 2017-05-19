ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-05-19 21:41

** أتمنى ألا يكون صحيحاً ما يثار عن تولي الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد تكليف الحكام جولة بجولة الموسم المقبل!!.



** على اللجنة أن تتفرغ لأعمالها وتترك لبقية اللجان القيام بصميم أعمالها.. إلا إذا كان هناك عدم ثقة في رؤساء اللجان وأعضائها، مثلما حدث مع لجنة الاحتراف السابقة، عندما شكل رئيس الاتحاد فرقاً لدراسة ملف قضيتي العويس وعوض خميس.



** بالفعل، الجهات الأمنية لا يجب التشكيك بها أو حتى تقييم عملها، ولكن أيضاً على من شككوا وما زالوا يشككون في تقرير "الدفاع المدني" أن يقتنعوا أيضاً أن الدفاع المدني جهة أمنية لا يجب التطاول عليها والتشكيك فيها، كما فعلوا قبل موسمين.



** المواقف والمبادئ الثابتة التي لا تتغير بتغير المناسبة أو ألوان الأندية المستفيدة والمتضررة، هي الطريق الأمثل للارتقاء بكل جوانب الحياة.



** في الموسم الماضي خسر الباطن ـ ثالث دوري الدرجة الأولى ـ منافسات ملحق الصعود والهبوط.. وهذا الموسم خسر ذات الملحق فريق نجران "ثالث دوري الدرجة الأولى".



** من وجهة نظر شخصية.. السبب الرئيس في خسارتي الموسم الماضي وهذا الموسم، هو عدم التكافؤ بين الطرفين، وذلك على صعيد مشاركة 4 محترفين أجانب مع فريق دوري جميل، ومحترف أجنبي واحد مع فريق دوري الدرجة الأولى.



** أتمنى أن تنظر اللجان المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية تعديل آلية مشاركة المحترفين الأجانب في المباراتين.



** تلقي شباك الهلال ستة أهداف في مباراتين متتاليتين "الريان والتعاون"، بغياب القائد أسامة هوساوي، أمر يؤكد حاجة الهلال إلى مدافع أجنبي في الموسم المقبل.



** تصرف إيجابي يستحق الإشارة والإشادة صدر عن ناصر الشمراني، عندما احتفى ـ في استراحته الخاصة ـ بفريق الناشئين لكرة القدم في نادي الوحدة، بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز.



** الشمراني منح ناشئي الوحدة مكافآت مالية عكست معدن هذا اللاعب، الذي لم ينس فضل ناديه الأصلي، رغم أنه تركه منذ فترة وانتقل إلى أكثر من ناد محلي وخليجي.. شكراً ناصر.



** كارثة.. كارثة.. بل أمر لا يليق باتحاد كرة القدم السعودي ـ إذا صحت الأنباء ـ أن المجلس قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية في قاعة أفراح في جدة.



** تحدثت هنا وفي القنوات الفضائية، أن اجتماعات اتحاد الكرة يجب أن تعقد في اللجنة الأولمبية، حيث مقر الاتحاد، وانتقدت عقد أكثر من اجتماع سابق في فنادق خمسة نجوم.



** اليوم تتطور الأمور لتنعقد الاجتماعات في قاعة أفراح.



** إقامة المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين في جدة، ليست مبرراً لعقد اجتماع العمومية في جدة، إذ إن هناك وقتاً كافياً ليعود أعضاء الاتحاد من جدة لعقد الاجتماع في اللجنة الأولمبية بالرياض.



** أوقفوا فوضى تنظيم الاجتماعات وهدر الأموال.



** عندما أستمع إلى حديث بعض أعضاء الجمعية العمومية، أتأكد أن هذه الجمعية من الصعب أن تقوم بدورها.



** بعضهم لا يجيد الحديث.. وبعضهم الآخر لا يفهم ما هو المطلوب من عضو الجمعية.. كيف ننتظر منهم إصلاح حال اتحاد يراقبونه؟.



** غداً أتحدث عن منجز هلالي جديد.