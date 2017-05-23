دعونا نستمتع برياضة المشي

بقلم: خالد بن عبدالله النويصر | Tue, 2017-05-23 21:03

أسدل الستار عن المسابقات المحلية للعبة الشعبية الأولى في العالم وهي كرة القدم وفاز بنصيب الأسد في هذا الموسم الفريق الهلالي وحصل على بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك حفظه الله وخطف الفريق الاتحادي بطولة كأس ولي العهد. وبكل روح رياضية نقول للفائزين ألف مبروك وحظاً أوفر للفرق الأخرى في المواسم الرياضية القادمة.



ـ اقترب شهر رمضان وهو شهر الخير والعبادة قبل كل شيء ولكن في هذا الشهر الكريم تتاح الفرصة للكثير منا لممارسة الرياضة وتخفيف الوزن إذا استطاع الشخص من تنظيم وقته ووجباته بشكل جيد وابتعد عن المقليات والحلويات ومارس الرياضة بما يتناسب مع عمره.



ـ أنا من أنصار رياضة المشي لأنني أستطيع أن أمارس هذه الرياضة في كل وقت وفي كل مكان ومن دون تقيد بملابس معينة فقط حذاء رياضي مناسب وقد تكون عند البيت أو قبل أو بعد الصلاة وستجد من يرافقك سواء كان أخاً أو صديقاً أو جاراً لك.



ـ في كل نهاية أسبوع وعند تجمع العائلة يوم الجمعة يتم فتح النقاش عن عدم جدوى رياضة المشي لتخفيف الوزن إلى درجة أنني استمررت لمدة أربعة أعوام أمارس رياضة المشي ومشيت ضد التيار ولكن في الأخير استطاعوا أن يهبطوا من عزيمتي حتى توقفت عن ممارسة المشي بشكل مستمر، بل أصبحت أمشي بشكل متقطع وغير منتظم.



ـ كبار المحبطين لي أخواي منصور ومحمد وشعارهما (لو تمشي بيديك ورجليك لن ينزل وزنك ـ جرب هرول)، أما كبار الداعمين المدرب الوطني القدير يوسف خميس والأخ محمد الرديعان مدير منتخب الشباب وإداري البراعم في نادي الشباب سابقاً وشعارهما (لا يهمونك المحبطين) وهما أكثر من يدعم رياضة المشي وممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر معي ومع غيري.



ـ اعترف بأن وزني خلال هذه الأعوام الأربعة لم ينزل بل مستقر عند رقم معين ولكن من خلال رياضة المشي أحسن حالتي النفسية والمزاجية وأحافظ على أن يكون قلبي سليماً (بإذن الله) وأتحاشى الأمراض المزمنة مثل (الضغط والسكر) وأقضي وقت فراغي بشيء مفيد بعيداً عن أماكن التجمعات التي يكثر فيها المدخنون أو التي يكثر فيها الكلام من دون فائدة.



ـ بعض الأطباء والإخوان والأصدقاء يقتلون فيك بعض العادات الجيدة كمثال على ذلك بعض الأطباء يقولون إن شرب الماء مع الليمون وشرب الشاي الأخضر غير مفيدين ولا يخفضان الكوليسترول ويردد هذا الكلام في كل مناسبة مع أن الماء مع الليمون والشاي الأخضر من العادات الصحية الجيدة والمفيدة.



ـ الشاهد في هذا الموضوع يجب أن ندعم كل شخص يقوم بعادات صحية جيدة مثل من يمارس رياضة المشي أو من يشرب الشاي الأخضر أو من يشرب الماء مع الليمون أو من يكثر من أكل السلطات والفاكهة والزبادي ولا نقتل العادات الجيدة ونبعد الناس عنها لأننا غير مقتنعين فيها بالرغم من أن أغلب الأطباء يعتبرونها من العادات الصحية الجيدة.



برنامج جيم ولياقة

أسجل إعجابي وتقديري بالأخ محمد المقبل مقدم برنامج (جيم ولياقة) في إذاعة يو أف أم لأسلوبه الرائع في التقديم وخفة دمه وتلقائيته مع الأطباء والضيوف ولا أحد يشك في أنه يقدم برنامجاً غنياً بالمعلومات المفيدة وبأسلوب رائع ومحبب للمتابعين فشكراً من القلب لمحمد المقبل والقائمين على هذه الإذاعة.