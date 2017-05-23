قياسات وزن اللاعب !!

بقلم: إبراهيم بكري | Tue, 2017-05-23 21:03

إفراط اللاعبين في تناول الوجبات غير الصحية، أثناء فترة الإجازة، بعد نهاية الموسم، من أهم أسباب زيادة أوزان اللاعبين بشكل يؤثر سلباً على لياقتهم، والأداء الفني أثناء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد عودتهم من الإجازة.

عدم استقرار الأندية السعودية على المدربين بتغيير الأجهزة الفنية سنوياً، يفقد أنديتنا أحد أهم عوامل الاستقرار الفني في الأندية ما يعرف بمصطلح "قياسات وزن اللاعب".

الأندية المحترفة يفترض عند نهاية الموسم الرياضي أن تقيس وزن كل لاعب، وأن يصمم له الجهاز الفني برنامجاً غذائياً، وبرنامج ممارسة تمارين رياضية خفيفة للمحافظة على رشاقته ولياقته البدنية بشكل مناسب يسمح له بالانخراط في المعسكر الإعدادي بشكل لائق جسدياً ولياقياً.

العادات السلبية المصاحبة لفترة إجازة اللاعب من السهر وعدم تناول الوجبات الصحية في أوقاتها تساهم بشكل كبير في إرهاق اللاعب بدنياً، ما يجعل فرص حدوث الإصابة أثناء الموسم محتملة بشكل كبير لأن اللاعب لم يستثمر فترة الإجازة في "الاستشفاء" لضمان راحة عضلاته وتحسين الحالة الفسيولوجية لجسده.

لا يبقى إلا أن أقول:

يجب أن يدرك اللاعب أن العادات السليمة في فترة الإجازة عامل مهم لضمان نجاحه في الموسم المقبل، وفي ظل عدم اهتمامه بالنظام الغذائي وممارسة تمارين رياضية سوف يدفع ضريبتها سلبياً عن العودة للمشاركة بمعسكر الفريق.

كثير من اللاعبين السعوديين نلاحظ عليهم في بداية الموسم زيادة الوزن بشكل ملفت، ما يعكس لك أن كثيراً من اللاعبين لا يملكون العقلية الاحترافية التي تلزم اللاعب بضوابط معينة طيلة مشواره الرياضي.

كثير من الأندية العالمية تعاقب لاعبيها مادياً عند العودة من الإجازة بأوزان زائدة، قد تصل العقوبة إلى تحويل اللاعب لتمارين انفرادية، ورفض مشاركته في التمارين الجماعية.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل الأندية السعودية تقيس أوزان اللاعبين قبل الإجازة لضمان عدم زيادة الوزن؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.