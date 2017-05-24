ما زال الصمت مستمرا!!

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-05-24 21:58

** لا يعنيني ما يثار هنا وهناك عن لجنة فنية بنادي النصر، وكل ما يثار حولها من تحركات حيال أجهزة فنية أو لاعبين؛ لأن كل ما يثار هو مجرد "شائعات" أو "اجتهادات" إعلامية!!.



** لم يصدر عن نادي النصر "رسمياً" ما يفيد بأي تحركات، وكأن إدارة النصر تركت الأمر "عمداً" من أجل تقييم "ردة الفعل" تجاه ما يثار على عمل اللجنة الفنية!!.



** بمعنى إذا كانت ردة فعل النصراويين "إيجابية"، خرجت الإدارة مؤكدة كل ما يثار عن اللجنة الفنية، أو على الأقل الإيجابيات التي استحسنها النصراويون..



** أما إذا كانت ردة الفعل "سلبية"؛ فستخرج الإدارة نافية كل ما قيل ويقال، مؤكدة أنها "شائعات" و"اجتهادات" إعلامية، وأنه لم يصدر عنها ـ أي الإدارة ـ أي شيء رسمي!!.



** هذا هو الحال في نادي النصر، "أو على الأقل هذه هي قراءتي الشخصية للوضع والموقف"، وأعني الصمت الغريب والمحير!!.



** منذ خسارة النصر أمام الهلال في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومغادرته لآخر بطولات الموسم، والإدارة النصراوية غائبة تماماً عن المشهد، بل تلتزم الصمت تاركة المجال مفتوحاً لاجتهادات لا تخدم النادي حالياً ومستقبلاً!!.



** على سبيل المثال، يتعاطى الإعلام وكذلك مستخدمو قنوات التواصل الاجتماعي موضوع انتقال المدافع عمر هوساوي إلى النادي الأهلي، ويجتهد كثيرون في تحديد مبلغ الانتقال، بل آلية الصفقة!!.



** يجتهد كثيرون في تحديد هوية المدربين الذين تتفاوض معهم إدارة النصر، بل يتم تحديد اسم بعينه على أنه المدرب القادم!!.



** وإذا لم تخن الذاكرة؛ فحتى استئناف النصر في قضية عوض خميس لدى مركز التحكيم الرياضي لم يصدر رسمياً، وإنما عبر تحركات إعلامية تحسب للإعلاميين..



** صمت محير وغريب يحدث من قبل إدارة نادي النصر، متجاهلة مئات الألوف من جماهير النصر والمهتمين بأخباره محلياً وخارجياً، وكأن الإدارة لا تعلم أن هذه الجماهير تعاني مما يحدث لنصرها، وتبحث عن أي مصدر رسمي يطمئنها عن المستقبل!!.



** للأسف هذا لم يحدث، وباتت جماهير النصر "أسيرة" اجتهادات وشائعات الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي!!.



** الصمت المحير والغريب لم يكن عنوان "إدارة النصر" فقط، بل امتد ـ وبكل حيرة وغرابة ـ ليصل إلى المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف!!.



** هذا المجلس الذي من المفترض أن يكون المسؤول "الأول" عن نادي النصر، على صعيد رسم مستقبله واستراتيجياته، غاب هو الآخر مثيراً العديد من الأسئلة!!.



** ظهر المجلس التنفيذي بصورة شفافة في مظهرها، من خلال بيان في منتصف إبريل، حول مستقبل إدارة النصر، وليت المجلس لم يصدر ذلك البيان، إذ إنه ـ أي المجلس ـ لم يلتزم بما تضمنه بيانه!!.



** البيان تضمن رغبة الرئيس الحالي للنصر الأمير فيصل بن تركي في الاستقالة، وأن على من يرغب ترشيح نفسه لكرسي الرئاسة أن يتقدم قبل نهاية شهر إبريل الماضي.. مع إمكانية تمديد المهلة لمن يرغب..



** انتهت المهلة وغاب المجلس التنفيذي حتى اليوم!!.



** لم يصدر عن المجلس أي بيان إلحاقي، يوضح موقف كرسي رئاسة نادي النصر!!.



** هل الرئيس الحالي مستمر؟ هل تقدم أي مرشح لخلافته؟ هل هناك من وضع شروطاً للتقدم لرئاسة النادي؟.



** أسئلة بسيطة للغاية.. والإجابة عنها أيضاً أسهل من الأسئلة نفسها، متى كان هناك شفافية ووضوح مع جماهير النصر!!.



** لم يكن هناك أي شفافية ولا وضوح!! بل هناك صمت أدخل القلق في نفوس جماهير النصر!!