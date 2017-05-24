الزواج والرياضة!!

بقلم: إبراهيم بكري | Wed, 2017-05-24 21:58

قال الفيلسوف الإغريقي أفلاطون:

ـ "على المتنافسين المشاركين في الأولمبياد تجنب ممارسة الجنس".

الفيلسوف الروماني بليني بعد 5 قرون كذب أفلاطون وقال:

ـ "الرياضيون يجددون حيويتهم ونشاطهم بممارسة الجنس".

السؤال هنا: هل ممارسة الجنس لها الأثر السلبي أم الإيجابي على أداء الرياضي أثناء المنافسة؟!

أثبتت الأبحاث العلمية أن الجنس يساهم في رفع أداء الرياضي ويحفز جسده إفراز هرمون "التستوسترون"، الذي يعطي ميزة بتقوية عضلاته وتزويدها بالطاقة.

دراسة علمية أعلنت أن الرياضي الذي وزنه 68 كيلو جرامًا ـ وهذا الوزن هو متوسط وزن لاعبي كرة القدم ـ عندما يمارس الجنس لمدة 15 دقيقة، يحرق 70 سعرة حرارية، تساوي جهد صعود درج مبنى طابقين، 45 دقيقة من الممارسة الجنسية تحرق فقط 200 سعرة حرارية، الطاقة المفقودة لا تذكر، يعوضها تناول "أصبع" شوكولاتة لا أكثر!!.

"صندوق الأمم المتحدة للسكان يصف ممارسة الجنس الاعتيادي، بأنه "الرياضة الأكثر ممارسة في العالم".

المنسّق العام لقسم الرياضة في معهد مونتيري للتكنولوجيا في المكسيك، خوان كارلوس ميدينا، صرح لموقع "سي إن إن"، بأن أداء المنتخب الوطني الهولندي في كأس العالم 1978م، دليل صادق على التأثير النفسي الإيجابي للجنس، زوجات اللاعبين مع أزواجهن في المعسكر، وحقق المنتخب الهولندي المركز الثاني، وفازوا بالمرتبة الثانية. الجنس ليلة المباريات ليس له الأثر السلبي، بالعكس، إنه يساهم في رفع معنويات الرياضي وتهيئته نفسيًّا.

صحيفة مختصة في الطب الرياضي في عام 2000م، نشرت دراسة علمية، اعتمدت على 31 دراسة سابقة حول "الجنس والرياضة" تحت عنوان:

هل يؤثر الجنس ليلة المباراة في انخفاض أداء اللاعب؟!

وقد كشفت الدراسة العلمية، أن الجماع ليلة المباريات يساهم في تخفيف التوتر النفسي للاعبين، ويعطيهم شعوراً بالاسترخاء؛ ولذلك أثر إيجابي على أداء اللاعب، دون الشعور بالقلق والتوتر.

لا يبقى إلا أن أقول:

الدراسات العلمية تحذر من العادات السلبية المصاحبة لحياة الرياضي الجنسية، مثل السهر والحفلات والرقص والمشروبات الكحولية.

الأسطورة العالمية بيليه، اعترف بأنه لم يعلّق حياته الجنسية قبل المباريات إطلاقاً، وفي الجانب الآخر كان أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي لا يمارس الجنس قبل موعد نزاله بفترة طويلة مدتها 42 يوماً؟!

كثير من اللاعبين يعتقدون أن "الزواج" يؤثر سلبياً في أداء اللاعب.. بالعكس، الحياة الجنسية المستقرة تسهم في تطوير أداء اللاعب نفسياً وبدنياً بشكل إيجابي.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل ممارسة الرياضي للجنس تؤثر في الأداء إيجابياً أم سلبياً؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..