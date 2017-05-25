مطالب أندية حائل.. في زيارة أمير المنطقة!!

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-05-25 21:13

كل المؤشرات القادمة تشير إلى حالة من الثقة والتفاؤل والأمل، بأن هناك "نقلة نوعية"، تتعلق تحديدًا بأندية الجبلين والطائي في أعقاب الانتهاء من مشروعات مقراتهما الحديثة.. والانتقال إلى بيئة رياضية محفزة على النجاح والتفوق.. لكن الجزء الكبير والمحفز لهذه النجاحات وحالات التفوق لن تكتمل إلا بوجود مبادرات مالية داعمة واستثمارية، ومشروعات تؤسس لمداخيل ثابتة وموارد مالية.. هذا "الهم الكبير" هو أحد الملفات الكبيرة التي ستقدمها الإدارة الجبلاوية بقيادة رئيس النادي خالد الحليان، مع شركائهم وأشقائهم بنادي الطائي بقيادة اللواء عبد الله العديلي.. حيث يجري حاليًا تنسيق كبير من الطرف الجبلاوي يقوده محمد حمد السيف مع ممثل نادي الطائي خالد العجلان، من حيث طرح رؤية مشتركة تستهدف تعزيز ودعم مداخيل الناديين ومبادرات أخرى تتعلق بالاستثمار والدعم من قبل "الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل"، وفيما يخص ـ تحديدا ـ منح الجبلين والطائي قطع أراضٍ استثمارية في الأرض التي تمتلكها "الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل" داخل "مدينة" حائل.. هذه الرغبة بكل تفاصيلها الفنية والاستثمارية أجزم تمامًا وبثقة كبيرة في دعم الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة لها.. وثقة الأمير عبد الله بن خالد الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الهيئة.. فالجبلاويون والطائيون في هذا المطلب وقبل زيارتهم المرتقبة لأمير المنطقة، بينهم تنسيق مشترك ورؤية مشتركة وهموم مشتركة.. يقابل هذا جميعه حالة من الثقة والتفاؤل والأمل في تحقيق هذه الرغبة وهذا المطلب للناديين.. أتحدث هنا عن أندية حائل "المدينة" الجبلين والطائي.. أما بقية أندية "المنطقة": اللواء. الغوطة . جبه. الريان. قفار. الحائط. فيد. سميراء؛ فبالإمكان منحها أراضي استثمارية في محافظاتها بالتنسيق مع بلديات هذه المحافظات والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل..



ما أريد أن أقوله أيضًا وبكثير من الثقة والتفاؤل، بأن لقاء الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل بمجالس إدارات وأعضاء شرف أندية المنطقة، سيكون "نقطة تحول" و" خارطة طريق" لمستقبل أندية المنطقة.. وسيكون أمير المنطقة عبد العزيز بن سعد .. والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل الأمير عبد الله بن خالد أقوى الشركاء والداعمين لأندية منطقة حائل في تحقيق رغباتهم ومطالبهم.. بقي أن أحفظ "الحق الأدبي" لمحمد حمد السيف عضو شرف الجبلين وأحد رؤسائه السابقين، الذي طرح في ـ حديث عابر ـ فكرة أو مشروع الطلب المتضمن دعم الجبلين والطائي بقطع أراضٍ استثمارية من مشروع أراضي الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وهو المطلب والرغبة والمشروع الذي سيعزز من موارد ومداخيل الجبلين والطائي.. وصولاً ـ على الأقل ـ إلى تحقيق الحد الأدنى من النجاحات والتفوق..!!



جبلاويات



ـ إعادة تكوين مجلس أعضاء الشرف والمكتب التنفيذي بنادي الجبلين.. يحتاج إلى "تسريع" قبل الموسم الرياضي المقبل.. بهذا الصدد أجد أن أكفأ من يرأس هيئة أعضاء الشرف الدكتور ناصر الرشيد أو عبد الله التمامي، أو أحد أبناء الفقيد علي الجميعة رئيس هيئة أعضاء شرف الجبلين يرحمه الله.



ـ اختيار عبد الله العديم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الجبلين اختيار موفق بعد استقالة سعد المطرفي.



ـ تشكيل لجنة فنية بالجبلين خطوة إيجابية، وهي تضم زيد الجروان. درعان الدرعان. سعود الخلف. خالد الشائع. سعود السيف.



ـ أتمنى أن تحمل قاعات وملاعب ومسابح الجبلين في مقره الجديد أسماء رموز جبلاوية من قيادات إدارية ونجوم ورؤساء وأعضاء شرف داعمين.



ـ موسم الجبلين المقبل بقدر احتياجه إلى استعداد قوي ومبكر، يحتاج أيضًا إلى ميزانية ضخمة واستقطابات للاعبين مؤثرين يصنعون الفوارق الفنية.



ـ تكريم عبد الرحمن الجويرة وهو أحد الرموز الجبلاوية المخلصة مشروع تأخر كثيرًا..!! متى يتم تكريم هذا الرمز الجبلاوي المخلص؟