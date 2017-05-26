وجه الظلام.. وقلب الظالم

بقلم: أحمد الفهيد | Fri, 2017-05-26 21:20

‏"١"

‏أنت نتاجُ نفسك.. ‏فلا تسمح للآخرين بإنتاجك.

‏"٢"

"حقك" هو "حقيقتك".. إن تنازلت عنه تحولت إلى كذبة!

"٣"

‏إذا عرفت الحقيقة، كن نورًا في وجه الظلام، وفي قلب الظالم.. ‏كن قويًّا، وعادلًا، لتنام آمنًا.

"٤"

‏العدل ابن الحق.. الحق ابن "التحقيق والتثبت والمساءلة".

"٥"

‏ما تراه ليس كل الحقيقة، إنه بعضها فقط.. لذا، لا تكن مريضًا بـ "تصديق كل شيء"!

"٦"

‏إذا أردت أن تربح السباق، لا تصرخ.. اركض، فقط اركض، المضمار يحتاج إلى "إقدام" و"أقدام"، ‏وليس إلى حنجرة مُدرَّبة على ابتلاع الحق والحقيقة بـ"الصراخ"!

"٧"

يملؤك الظلام في عُقْر النهار، فترى ظلك ممددًا على الأرض.. وتتساءل: هذا ظِلالي، أم ظلامي؟!..

"٨"

‏تبًّا للحقيقة.. ‏تقف عند الباب، تملأ الريح صدرها، ‏وتهزها قشعريرة بردٍ "كافر"، ‏لكنها تخاف من قرع "الجرس"..

"٩"

نحن ما نقوله، ولكننا خائفون من فعله..

‏نحن ما نفعله، ولكننا خائفون من قوله!

"١٠"

‏ليس كل ما يُعرف يقال..

هناك ما يمنعك، وهناك من يمنعك..

"١١"

لا يجب أن يكون للإنسان رأي في كل شيء.. "الصمت" أحيانًا رأي مفيد.

"١٢"

‏يقولون: اتقِ شر "الحليم" إذا "غضب"..

‏وأقول: اتقِ شر "اللئيم" إذا "كذب"!