وجه الظلام.. وقلب الظالم
بقلم: أحمد الفهيد | Fri, 2017-05-26 21:20
"١"
أنت نتاجُ نفسك.. فلا تسمح للآخرين بإنتاجك.
"٢"
"حقك" هو "حقيقتك".. إن تنازلت عنه تحولت إلى كذبة!
"٣"
إذا عرفت الحقيقة، كن نورًا في وجه الظلام، وفي قلب الظالم.. كن قويًّا، وعادلًا، لتنام آمنًا.
"٤"
العدل ابن الحق.. الحق ابن "التحقيق والتثبت والمساءلة".
"٥"
ما تراه ليس كل الحقيقة، إنه بعضها فقط.. لذا، لا تكن مريضًا بـ "تصديق كل شيء"!
"٦"
إذا أردت أن تربح السباق، لا تصرخ.. اركض، فقط اركض، المضمار يحتاج إلى "إقدام" و"أقدام"، وليس إلى حنجرة مُدرَّبة على ابتلاع الحق والحقيقة بـ"الصراخ"!
"٧"
يملؤك الظلام في عُقْر النهار، فترى ظلك ممددًا على الأرض.. وتتساءل: هذا ظِلالي، أم ظلامي؟!..
"٨"
تبًّا للحقيقة.. تقف عند الباب، تملأ الريح صدرها، وتهزها قشعريرة بردٍ "كافر"، لكنها تخاف من قرع "الجرس"..
"٩"
نحن ما نقوله، ولكننا خائفون من فعله..
نحن ما نفعله، ولكننا خائفون من قوله!
"١٠"
ليس كل ما يُعرف يقال..
هناك ما يمنعك، وهناك من يمنعك..
"١١"
لا يجب أن يكون للإنسان رأي في كل شيء.. "الصمت" أحيانًا رأي مفيد.
"١٢"
يقولون: اتقِ شر "الحليم" إذا "غضب"..
وأقول: اتقِ شر "اللئيم" إذا "كذب"!