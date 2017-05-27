الأخضر الشباب وتكرار 2011

بقلم: محمد السلوم | Sat, 2017-05-27 22:04

تتجه أنظار الجماهير السعودية ظهر اليوم لملعب دايجيون في كوريا الجنوبية، في لقاء مهم للأخضر الشاب، ثالث المجموعة السادسة بثلاث نقاط مع منتخب أمريكا، متصدر المجموعة بأربع نقاط ضمن دوري المجموعات لكأس العالم للشباب، تحت 20 سنة في جولته الأخيرة والحاسمة.

نتيجة الظهيرة فوز سيحدد بقاء الأخضر الشاب في الملاعب الكورية، أو العودة للبلاد مسجلاً في تاريخه المشاركة الثامنة له منذ عام 1985 على مستوى المونديال الشبابي، والخروج من دوري المجموعات باستثناء مونديال كولومبيا عام 2011 بنجاحه في بلوغ دور الـ 16.

والأخضر الشاب يسعى إلى تكرار مونديال كولومبيا 2011 والتأهل إلى دوري الـ 16 عبر البوابة الأمريكية، إذا خدمته الظروف وتعثر الفريق السنغالي ثاني المجموعة بثلاث نقاط في مواجهته مع متذيل ترتيب المجموعة المنتخب الإكوادوري.

نجوم الأخضر بقيادة مدربهم البارع سعد الشهري يدركون أهمية اللقاء ونتيجته الإيجابية قد تضع الأخضر في دور الـ 16 أولا أو ثانيا لأي من البطاقتين بحسب النتائج الأخرى للمجموعة.

وليس أمام الأخضر إلا خيار الفوز لضمان أي من البطاقتين على اعتبار أن المعطيات الفنية تميل إلى فوز متوقع للمنتخب السنغالي على الإكوادوري، وهذا يعني أن التعادل لا يخدم الأخضر ويجير لصالح الأمريكي على فرضية أن متذيل الترتيب الإكوادوري خارج حسابات التأهل.

خسارة الأخضر ظهر اليوم بالتوقيت المحلي تعني وداع المحفل المونديالي واستبعاد حظوظه أيضا ضمن أفضل أربعة ثوالث من المجموعات الست التي يتأهل منها الأول والثاني، ليبلغ العدد 12 منتخبًا يضاف لهم أفضل أربعة ثوالث لتكتمل فرق دور الـ 16.

يبقى القول إن الآمال معلقة على الأخضر السعودي الشاب في التأهل ظهر اليوم إلى دوري الـ 16 دون الدخول في حسابات أفضل أربعة ثوالث في حالة خروجه بفارق الأهداف، أو متعادلاً مع الأمريكي في أقل الحسابات حظوظًا.

معلوم أن الأخضر الشاب هو المنتخب العربي الوحيد المشارك فى مونديال الشباب فى كوريا الجنوبية، ممثلاً لقارة آسيا فى البطولة التي بدأت في 20 مايو الجاري وتختتم في 11 يونيو المقبل وكل عام وأنتم بخير.