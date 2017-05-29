توهج الأخضر الشاب

بقلم: محمد السلوم | Mon, 2017-05-29 22:01

توهج الأخضر السعودي الشاب تحت 20 سنة في مونديال كوريا الجنوبية 2017، وعبر إلى دور الـ 16، مجدداً بلوغ هذه المرحلة للمرة الثانية في تاريخه، بعد مونديال كولومبيا 2011 في ثامن مشاركة له في المونديال العالمي للشباب.

ويستعد ظهر غدٍ الأربعاء بالتوقيت المحلي لمقابلة منتخب الأوروجواي أول المجموعة الرابعة بمعنويات عالية، بدعم من فرحة الحماس ببلوغ هذا الدور عبر بوابة الملحق.

الأخضر في لقاءاته الماضية مر في البداية بمرحلة حرجة بخسارته الأولى من منتخب السنغال، خاصة أن دوري المجموعات من دور واحد والتعويض فيه ليس هينًا.

وخسارة الأخضر الأولى في دوري المجموعات من المنتخب السنغالي، كانت بمثابة الوقود الانتفاضي الذي حرك مكينته الفنية بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري ونجوم الأخضر للمضي قدمًا لتعويض الخسارة في اللقاءين التاليين.

ونجح في تجاوز الأكوادور في اللقاء الثاني بهدفين، ويكمل نشاطه في الجولة الثالثة والأخيرة بتعادل إيجابي بهدف مع المنتخب الأمريكي، نقله إلى دور الـ 16 كواحد من أفضل المنتخبات الأربعة التي دخلت في حسابات أفضل أربعة ثوالث من المجموعات الست.

حصيلة النقاط الأربع من ثلاث مواجهات وضعته في الترتيب الثالث متأخراً عن منتخب السنغال بفارق الأهداف؛ ليفوز بالأفضيلة ضمن أربعة منتخبات دخلت في حسابات تقييم المرور إلى دور الـ16.

يبقى القول.. ولعل الأخضر الشاب يوظف كل إمكاناته والزخم المعنوي الذي أصابه بالتأهل في لحظات كانت حرجة، حتى صافرة النهاية في التعامل مع منافسه الأوروجوياني بقوة فنية للمضي إلى أبعد من دور الـ16، وتسجيل تقدم جديد يكسر ما بلغه في تاريخ مشاركاته العالمية.

وتبقى إشارة أن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سلط الضوء على نجم المنتخب السعودي صاحب هدف التعادل مع المنتخب الأمريكي.

ووصف موقع "فيفا" عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي بـ"البطل"، وقال إنه قاد منتخب بلاده للدور الــ16 بعدما سجل هدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية، في الدقيقه 75 ليصعد المنتخب ضمن أفضل ثالث بمجموعته.