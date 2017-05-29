مطارا العاصمتين

بقلم: مساعد العبدلي | Mon, 2017-05-29 22:01

- مطار الملك خالد الدولي بالرياض يعد المطار الرئيس للعاصمة السياسية للوطن، بينما يعتبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بمثابة مطار العاصمة المقدسة، بحكم أنه المطار "الأقرب" لمكة المكرمة..

- من المفترض أن يكون المطاران في أفضل حالاتهما، بل من أفضل المطارات في العالم؛ من أجل المواطن السعودي "أولاً"، وبعد ذلك لمكانة المملكة الكبيرة والواسعة على مستوى العالم وتحديداً العالم الإسلامي..

- عندما أقول إنه من المفترض أن يكون المطاران في أفضل حالاتهما، إنما أبحث عن أن يواصل المطاران السعي الحثيث للتطور ومواكبة مطارات العالم المتقدمة..

- قبل أكثر من عام امتدحت ـ وما زلت امتدح ـ التطور الملحوظ في خدمة الجوازات في مطار الملك خالد الدولي ـ بحكم أنني أسافر من خلاله ـ إذ سجلت المديرية العامة للجوازات تقدماً ملحوظاً نأمل أن يتبعه تطور في كل خدمات المطارات السعودية، وتحديداً مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز؛ بحكم أنهما مطارا العاصمتين..

- لست بالمنكر أو الجاحد لما يحدث من عمل دؤوب في مطاراتنا، لكنني أنطلق في مقالتي هذه من تقرير نشرته مؤسسة "SKYTRAX"، وهي مؤسسة تابعة لمعهد الطيران في لندن، وتعد من أكبر مؤسسات العالم المتخصصة في تصنيف المطارات وشركات الطيران العالمية..

- هذه المؤسسة فحصت خلال العام 2016 عدداً من المطارات حول العالم، بلغ عددها 455 مطاراً، وذلك من خلال ملاحظات قدمها المسافرون حول بعض الخدمات في تلك المطارات..

- الخدمات شملت ما يتم تقديمه من خدمات مباشرة للقادمين والمغادرين والركاب المواصلين "Transit" وانتظام الملاحة الجوية "حركة الطائرات"، وكذلك خدمة العملاء إلى جانب الجوازات والأمن والأسواق والمطاعم وخدمة الإنترنت..

- وفقاً لمؤسسة "SKYTRAX"، فقد حل مطار شانغي في سنغافورة في المركز الأول، تلاه مطار هانيدا في طوكيو، ثم مطار أنتشون الكوري الجنوبي، تلاه مطار ميونيخ الألماني، وخامساً مطار هونج كونج، وسادساً مطار حمد الدولي في الدوحة، ثم مطار تشوب سنترير ناغويا الياباني، وثامناً مطار زيوريخ بسويسرا، وتاسعاً مطار هيثرو في لندن، بينما جاء مطار فرانكفورت الألماني عاشراً..

- هكذا هو الوضع على مستوى مطارات العالم في العام 2016.. فكيف كان الوضع على مستوى المطارات العربية، وفقاً لذات المؤسسة العالمية "SKYTRAX"؟؟..

- من ضمن أفضل 100 مطار على مستوى العالم لم تتضمن القائمة سوى 5 مطارات، تصدرها مطار حمد في الدوحة ثم مطار دبي، وثالثاً مطار أبو ظبي، ورابعاً مطار البحرين..

- تعمدت ألا أذكر المطار الخامس وأتركه في فقرة خاصة لجذب المزيد من الأنظار نحوه..

- جاء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة خامساً، كأفضل المطارات العربية وترتيبه 93 على مستوى العالم..

- تستحق إدارة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الشكر والإشادة؛ لأنها جعلت هذا المطار خامساً على المستوى العربي، وضمن أفضل 100 مطار على مستوى العالم، وهذا لم يتحقق إلا بجهود كبيرة ومشكورة من إدارة المطار..

- مطار الملك خالد الدولي في الرياض لم يظهر ضمن أفضل 100 مطار، وفقاً للمؤسسة العالمية ـ من خلال مشاركات المسافرين..

- حيث منح المسافرون وضعية مقاعد المطار درجتين من أصل 5، ومنحوا نظافة المطار 3 درجات من أصل 5، وأخيراً منحوا طوابير الانتظار درجتين من أصل 5 درجات؛ لينال المطار تقييماً شاملاً وصل إلى 4 درجات من أصل 10!!..

- أما مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فقد نال تقييماً شاملاً من مؤسسة "SKYTRAX" على درجتين من 10 درجات؛ لأن المسافرين في تقييمهم للمقاعد والنظافة وطوابير الانتظار منحوا المطار درجتين لكل فئة!!..

- أجدد القول إن هذا وفقاً لمؤسسة "SKYTRAX" المتخصصة في تقييم المطارات وشركات الطيران..

- أترك الأمر للمسؤولين.. هل هذا يليق بمطاري العاصمتين؟!! لا تنسوا أن المطار يعد الواجهة الأولى لأي دولة.