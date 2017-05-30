بوجبا ورسالة المنتخب لمسلمي أستراليا

بقلم: إبراهيم بكري | Tue, 2017-05-30 23:18

"استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت الإثنين الماضي النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بعد أدائه مناسك العمرة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي خلال استقباله للنجم الفرنسي على الدور الإيجابي الكبير الذي يقوم به اللاعب الفرنسي في نشر الأخلاق الحميدة للشباب المسلم، ودوره في زيادة دافع الشباب نحو تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كونه يُعد أحد أميز اللاعبين على المستوى العالمي".

أتفق مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن أنه يقع على عاتق اللاعب المسلم مسؤولية كبيرة بنشر الأخلاق الحميدة التي تجسد ديننا الحنيف.

في الأيام المقبلة سوف يعسكر المنتخب السعودي في أستراليا ويلعب مباراة ضد المنتخب الأسترالي ضمن تصفيات كأس العالم روسيا2018م، بعثة من السعودية من لاعبين وإداريين هم سفراء لوطنهم في هذا الشهر الكريم "رمضان" في عيون المسلمين في أستراليا.

لا يبقى إلا أن أقول:

أقترح على الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن مسؤولياته الاجتماعية أن يستثمر هذا المعسكر في رمضان في أستراليا بتوزيع هدايا مثل التمور وماء زمزم على المركز الإسلامي في مكان إقامة المنتخب لتوطيد التواصل مع الجالية المسلمة التي تقدر السعودية الأرض والإنسان.

في برامج سابقة للاتحاد السعودي لكرة القدم شارك الشيخ عادل الكلباني بفقرات متعددة، لا أعلم مدى إمكانية وقدرة الاتحاد على إقناع الشيخ بأن يشارك مع بعثة المنتخب لأداء صلاة التراويح في المركز الإسلامي في أستراليا لمدة يوم واحد أو يومين لأن الجالية المسلمة هناك تهتم كثيراً بأئمة الحرمين الشريفين.

هذه مجرد مقترحات لا أكثر الأهم من ذلك أن يشدد الاتحاد على لاعبي المنتخب بضرورة أن يكونوا خير سفراء لوطنهم، وأن يحترموا الشهر الكريم في تصرفاتهم، وأقول لهم ما قاله عزت لبوجبا:

"نشر الأخلاق الحميدة للشباب المسلم".

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل يستثمر الاتحاد السعودي لكرة القدم معسكر أستراليا بالمسؤولية الاجتماعية؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.