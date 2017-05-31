نصف نهائي ناري

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-05-31 21:51

تأهل الأهلي والهلال "السعودية"، والعين "الإمارات"، وبيرسبوليس "بيروزي" "إيران" إلى الدور ربع النهائي في منافسات دوري أبطال آسيا.



ـ هذه الفرق الأربعة ستشكل نصف نهائي غرب القارة في ذات المسابقة، وسيكون هذا الدور نارياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأن الفرق الأربعة هي الأقوى في غرب آسيا في هذه النسخة من البطولة وإن كان الفريق الإيراني هو الأضعف من بين الأربعة لكنه يتميز بميزتين سيأتي ذكرهما لاحقاً.



ـ تفوق الأهلي على ظروفه الصعبة جداً قبل وخلال مباراة الإياب أمام الأهلي الإماراتي.



ـ افتقد الأهلاويون لهدافهم الكبير عمر السومة "قبل المباراة" ولمدافعهم الصلب معتز هوساوي في الدقائق الأولى من المباراة لكن الإصرار والروح جعلهم يتفوقون على كل الصعاب ويهزمون الفريق الإماراتي على أرضه ووسط جمهوره ليتأهل الأهلي للدور نصف النهائي.



ـ بينما لم يجد الهلال صعوبة في تجاوز ضيفه استقلال خوزستان الإيراني للفوارق الفنية الكبيرة التي صبت في مصلحة الهلال.



ـ العين الإماراتي أبدع أفراداً ومجموعة وسحق ضيفه استقلال طهران الإيراني ليتأهل العين بجدارة للمربع الذهبي.



ـ أما الفريق الإيراني "الذي يتميز باللعب الجماعي وعدم وجود نجم بعينه إلى جانب ابتعاده وغموضه الإعلامي" فقد كسر جمال هذا المربع واغتال فرحتنا بأن يكون مربعاً خليجياً بحتاً لكن هذه هي كرة القدم علينا أن نقبل نتائجها "أياً كانت".



ـ كيف سيكون حال الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي؟ هذا هو السؤال الأهم الذي يحتاج إجابة تكون قوية ومقنعة للفريق الذي يريد أن يظهر في النهائي بل ويحقق اللقب الآسيوي.

ـ في الدور المقبل من البطولة "نصف نهائي الغرب وكذلك الشرق" سيكون الحال مختلفاً لأن هناك قوائم لاعبين جديدة ما يعني أن على كل فريق أن يدرس بشكل دقيق حاله الفنية والبحث عن المراكز التي تحتاج دعماً بلاعبين مواطنين أو أجانب.



ـ سيواصل بيرسبوليس "بالنسبة للخليجيين" الغموض نتيجة الغياب الإعلامي الذي "يتمتع ويتميز" به هذا الفريق سواء على صعيد ضم النجوم المحليين أو حتى المحترفين الأجانب.



ـ الأهلي السعودي واجه ظروفاً صعبة للغاية وتأهل عبر عنق الزجاجة وكان يأمل بتجاوز هذا الموقف الصعب من أجل "إعادة" ترتيب الأوراق على كل الأصعدة "جهاز إداري وفني ولاعبين محليين وأجانب جدد" ليكون حاضراً بشكل أكثر قوة في الدور المقبل.



ـ الهلال لديه استقرار تدريبي وحتى على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب مع رحيل البرازيلي ليو وبالتأكيد ستسعى إدارة الهلال لتعويضه بهداف أكثر قدرة على خدمة الفريق إلى جانب إمكانية تدعيم الفريق بلاعبين محليين وربما يكون محمد كنو أبرز الأوراق متى تفاهم الهلاليون والاتفاقيون على رحيله للفريق الأزرق.



ـ العين الإماراتي تحت إشراف الكرواتي القدير "زروان" سيكون في الدور المقبل أكثر قوة مما هو عليه في الأدوار السابقة.



ـ لدى الفريق الإماراتي إدارة وأعضاء شرف لا يبخلون بأي دعم يجعل الفريق قوياً قادراً على الوصول للنهائي وتحقيق اللقب الآسيوي.



ـ من المنتظر أن يدعم العين صفوفه بلاعبين محليين وكذلك أجانب لا يقلون عن موهبة البرازيلي "كايو" المتألق في صفوف الفريق إلى جانب البحث عن محترف آسيوي يعوض الكوري الجنوبي المتألق "ميونج جو لي" الذي لن يواصل مشواره مع الفريق بسبب ارتباطه بخدمة التجنيد الإلزامي في بلاده.



ـ انتظروا دور نصف نهائي آسيوي ناري ستتضح ملامح مواجهاته الثلاثاء المقبل بعد إجراء مراسم القرعة.



ـ نتمنى التوفيق فيه للفرق الخليجية الثلاثة لكن بالتأكيد "نتمنى بشكل أكبر" التوفيق للممثلين السعوديين الأهلي والهلال.