ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-06-02 21:46

** سيكون عبد المجيد الرويلي في حيرة من أمره عند دراسة قرار عودته للتعاون "إذا صحت أنباء عودته"..



** سيفاضل الرويلي بين اللعب "أساسيًّا" مع التعاون، مع عدم الانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي، وبين البقاء على دكة بدلاء الهلال والاستمرار في قائمة المنتخب..



** إذا صحت الأنباء عن رغبة هلالية في التعاقد مع عمر هوساوي أو عبد الله مادو؛ فهذا يعني عدم ثقة الهلاليين في الكفاءة "الفنية" لأحد المدافعين "جحفلي والحافظ"..



** لو صحت الأنباء ورحل هوساوي ومادو ورفض برونو الاستمرار، فإن النصر بحاجة إلى خط دفاع كامل الموسم المقبل، "باستثناء الغامدي"، مع بدلاء لهم..



** خزانة النصر لا تملك أموالاً للتعاقد مع بدلاء؛ فكيف ستتعاقد مع مدافعين قادرين أن يكونوا أساسيين..



** بعد أن اتضحت الصورة في نادي النصر "على الأقل على صعيد استمرار الإدارة"، فإن الغموض ما زال يحيط بالاتحاد والشباب..



** في الاتحاد على صعيد الإدارة الجديدة، ووضع المدرب والمحترفين غير السعوديين..



** وفي الشباب على صعيد توافر سيولة مالية تسمح بدعم الفريق بمحترفين محليين وأجانب..



** هل بالإمكان أن يتعاون الجاران "الفيصلي والفيحاء" من أجل العمل على زيادة عدد مقاعد الجماهير قبل انطلاق الموسم المقبل؟



** المصلحة مشتركة سواء على صعيد الدعم الجماهيري "عددياً" أو "مالياً"..



** ربما ينتظر النجمان محمد الشلهوب وياسر القحطاني بقية مشوار فريقهما "الهلال" في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا..



** فوز الهلال باللقب وتأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية بوجود الثنائي "الشلهوب والقحطاني"، يعني أنهما حققا كل المنجزات مع فريقهما، وبالتالي يكون التوقيت مناسبًا لمغادرة الملاعب..



** القرار شخصي بحت، لكنني أتمنى أن يختار النجمان الموعد المناسب الذي يودعان فيه الملاعب، وهما في قمة الجماهيرية بدلاً من أن يأتي اليوم الذي تطالبهما الجماهير بالرحيل..



** أعتقد أن تأخر مركز التحكيم الرياضي في البت في استئناف النصر في قضية عوض خميس، يعد أمراً غير منطقي، خاصة أنه ليس أمام المركز الكثير من القضايا المنظورة التي "تمنحه" حق هذا التأخير..



** النصراويون ينتظرون بت المركز في القضية؛ كي يحسموا أمرهم، فإما يتعاقدون مع محترفين محليين وأجانب، أو يكتفون بمن هم في كشوف ناديهم من الموسم الماضي..



** قلت في أكثر من مناسبة إن تألق السوري عمر خربين مع الهلال "وهو أمر إيجابي للغاية للفريق الأزرق"، قد يكون سلبياً على الهلاليين بسبب المغالاة المالية المتوقعة من نادي الظفرة الإماراتي، كونه يملك عقد خربين..



** ربما تذهب الأمور إلى أسوأ من ذلك فيما لو تمسك الإماراتيون "فعلاً" بلاعبهم لحاجة الفريق إليه في الموسم المقبل..



** على الهلاليين ألا يضعوا خربين خياراً "ثابتاً" للفترة المقبلة، وأن يتحركوا بحثاً عن البديل.. إن عاد خربين فهذا أمر جيد.. وإن لم يعد فمن اختاره وتعاقد معه قادر على اختيار أفضل منه..