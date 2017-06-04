عبث الأندية

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-06-04 22:12

تتغير مسميات الجهات المسؤولة عن الرياضة، غير أن التركة والفكر القديم جاثم على الآلية التي تدار بها الأندية.

ـ جهود ملموسة بذلت إبان رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق الأمير عبد الله بن مساعد، في سبيل كبح جماح الديون المتراكمة، ولكن العلاج أشبه بالمسكنات؛ لأنه لم يتغلغل ببتر الداء الحقيقي.

ـ هناك ملفات تم كشفها في العديد من الأندية، أخرجت من الأرشيف، وهذا أمر جيد، لكن الصعوبة تكمن في إيقاف زحف إشكالية الديون، وهذا لن يتأتى إلا بوجود رقيب مالي يحصر المدخولات والمصروفات، منتدب من الهيئة العامة للرياضة لرصد كل التفاصيل المالية.

ـ العمل داخل الأندية يشوبه العبث والعشوائية، ويعتقد الكثير من الرؤساء أن هذا النادي جزء من ممتلكاته الخاصة، وقد يكون هذا الشعور نضب إلى حد ما، ولم يعد كالسابق، ولكن ما زالت هناك إرهاصات في من يعمل بهذه النظرية، والهيئة بنظرة هامشية، ولا تمثل ذاك الرقيب الذي يفترض عدم تجاوزه.

ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد آل الشيخ مطالب بفرض الاحترافية بشكل أفضل، وتضييق كافة مثالب الخروقات النظامية التي تتيح الخروج عن النص.

ـ لا بد من سلخ المجاملات والقوة في التعامل مع إدارات الأندية، وفرض الأنظمة خاصة أن الهيئة حالياً مدعومة لوجستياً من المجلس الاقتصادي، وبالتالي سيسهم ذلك في الانضباط المالي، إذا كانا حريصين على خصخصة الأندية.

ـ ثمة جانب آخر، مطاطية الأنظمة التي تدار بها لجان اتحاد القدم هي الأخرى يتعين أن تكون واضحة وتفسيراتها بعيدة عن التداخلات، ومتى ما تحقق ذلك تلاشت أصوات النشاز التي تتعالى؛ لأنها وجدت في نظام يتكئ على أرض هشة، أما اللجنة الأولمبية فلا جديد؛ فالوعود التي لاحت عندما تجلى الصقر الأولمبي عام 2009م، وتجدد الأمل في استراتيجية ذهب 2022م، غير أن منتخباتنا "مكانك راوح"، بدليل إخفاق لندن مروراً برديو جانيرو، وأخيراً خيبة الأمل في باكو.

ـ نقاط حرة..

ـ اجتهادات شرفية وشخصية أنهت إشكالية ثلاثة وثلاثين قضية تهدد مستقبل فريق الهلال، ويعد ذلك عملاً جيدًا، غير أن الخطورة تكمن في أن هبات أعضاء الشرف غير مضمونة، مقارنة بوجود دخل ثابت يدر للنادي.

ـ مدرب العين زوران تمنى أن تجنبه القرعة الآسيوية مواجهة الهلال في الربع النهائي الآسيوي، علماً أن هذا المدرب نجح بامتياز في جميع اللقاءات التي قابل فيها الزعيم، عندما كان مدرباً للنصر.

ـ مبالغ باهظة دفعتها إدارة الهلال في صفقة الرويلي والنجراني، ولكن شمسهما غابت عن المشاركة، وهنا يتأكد أهمية التناغم بين إدارة النادي والجهاز الفني قبل التعاقد مع أي لاعب.

ـ ميزانية إدارة الفيحاء تفوق جميع أندية الوسط، والأهم الاستفاده منها لمصلحة الفريق، قبل أن يعبث بها السماسرة المتمرسون.

ـ الإشكالية التي خرج بها الشمراني من الشباب ذات السيناريو الذي أبعد مختار فلاتة عن صفوف الليث؛ فهل تتكرر صورة مختار مع الهلال بقدر ما حدث من رفيق دربه ناصر.

آخر الكلام..

حرر نفسك من المقارنة الهدامة

فساحة النجاح كبيرة

وتكسير مجاديف الآخرين

لا يزيد سرعة قاربك..