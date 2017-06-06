ابتسمت القرعة لممثلينا

بقلم: مساعد العبدلي | Tue, 2017-06-06 21:37

** رغم أن من يبحث عن تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عليه أن يكون قوياً ومؤهلاً لهزيمة كل منافسيه...



** ورغم أن نظام البطولة يفرض أنه في نهاية الأمر لايصل للنهائي سوى فريق واحد من غرب آسيا ومثله من شرقها...



** رغم كل ذلك إلا أن علينا أن نقول أن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي أجريت يوم أمس ابتسمت لممثلي الكرة السعودية (الأهلي والهلال)...



** ابتسامتها تمثلت في إبعاد مواجهتهما المباشرة في الدور المقبل وهذا يزيد من حظوظنا كسعوديين في أن يصل فريق سعودي لنهائي هذه النسخة المقبلة...



** لو فرضت القرعة مواجهة الأهلي والهلال في الدور المقبل فهذا يعني مغادرة (رسمية) لأحدهما قبل الوصول (لنصف نهائي) البطولة الذي هو في حقيقة الأمر يمثل (نهائي) الغرب على اعتبار أن الفائز في (نصف النهائي) يصل مباشرة للدور النهائي...



** أما نتائج القرعة يوم أمس فجاءت مناسبة للغاية إذ زادت كثيراً من آمال الهلال والأهلي في أن يكون أحدهما في النهائي...



** الأهلي مطالب بتجاوز بيروزي بينما على الهلال تخطي عقبة العين الإماراتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب...



** سيكون (كل) السعوديين خلف الأهلي والهلال في الدور المقبل... وفي حال نجح الفريقان في تجاوز بيروزي والعين فإن السعوديين سينقسمون بين مؤيد للأهلي ومناصر للهلال وهذا أمر طبيعي...



** ليس (مهماً) أن ينقسموا... (الأهم) أن يكون في النهاية فريق سعودي..



** مثلما قلت في مطلع المقالة إن من يريد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عليه أن يكون قوياً وجاهزاً ومؤهلاً لهزيمة كل فرق الغرب والشرق وهذا يعني أن على الهلال والأهلي أن يكونا أكثر قوة في الأدوار المقبلة لأن بيروزي والعين (خصوصاً هذا الأخير) سيزداد قوة...



** حتى فرق الشرق (صينية ويابانية) هي قوية للغاية وربما تكون أكثر قوة في الأدوار المقبلة...



** شخصياً أرى أن الأهلى كان محظوظاً أكثر من الهلال على اعتبار أن بيروزي (من وجهة نظر شخصية) أقل كفاءة فنية من العين الإماراتي...



** لكن الأهلي سيفقد ميزة هامة وهي اللعب (ولو لمباراة واحدة) على أرضه وأمام جماهيره إذ أن هذه الميزة زالت بمجرد أن القرعة وضعته بمواجهة بيروزي ما يعني أن المواجهتين في أرض محايدة...



** الخشية (بل المتوقع) أن يختار بيروزي قطر كأرض محايدة وإن حدث فلا أعتقد أن الأهلي سيلعب هناك ما لم تزول الغمة وتعود قطر إلى رشدها وإلى بيتها الخليجي...



** الهلال ستكون لديه فرصة اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهذه ميزة كبيرة للهلاليين رغم قوة الفريق المنافس...



** من حسن حظ الأهلي والهلال ليس فقط أنهما لن يتواجها في الدور المقبل بل إن القرعة منحتهما أفضلية أن تكون مباراة (الإياب) على أرض سعودية (حتى لو لعب الأهلي خارج الحدود فإن الحسابات تعتبر المباراة على أرضه)...



** غالباً في مواجهات الذهاب والإياب لا تفضل الفرق أن تلعب الذهاب على أرضها وهو ما تحقق للأهلي والهلال...



** كل التوفيق للفريقين بأن يكونا في الدور نصف النهائي وهو ما يعني أن فريقاً سعودياً بات طرفاً في النهائي... بينما خسارتهما (وهذا ما لا نتمناه) فتعني أننا لم نستفد من القرعة لأننا فقدنا كل الحظوظ في وجود ممثل سعودي في النهائي...