(حمراء الكرملين)

بقلم: فهد الروقي | Wed, 2017-06-07 21:52

الكرملين في اللغة الروسية تعني (القلعة) وهذا الاسم يطلق حالياً على المنطقة السياسية والثقافية في وسط موسكو، إذ تم بناؤها في عهد القيصر وتعد مقراً للحاكم ورجال الساسة باعتبار أنها منطقة محمية بأسوار عالية وطويلة، حيث تقع على تلال خضراء فاتنة ونهر جارٍ.



في الكرملين تقع (الساحة الحمراء) وهي المنطقة الأشهر بجانب القصر الرئاسي،

وتعد منطقة جذب سياحية يحرص كل زائر إلى روسيا الذهاب إليها ومشاهدتها عن قرب وعن كثب حيث تاريخ مجد تليد وصنعة عمرانية مزجت بين الفن المعماري الروسي والإيطالي بعد أن استعان أحد القياصرة الروس بمهندسين طليان لترميم (الكرملين) قبل مئات السنين فأضفوا عليها زخرفاً عمرانياً إيطالياً خلاباً ليندمج مع الأساس الروسي.



الآن الكرملين تعد منطقة جذب رياضية، فكل منتخبات العالم تسعى للوصول إليها مشاركة وليست سياحة من خلال خطف بطاقة تأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بعد عام تقريباً هناك.



منتخبنا السعودي يحول بينه وبين الذهاب إلى الكرملين والتجول بساحاتها والاستمتاع بمتاحفها واستنشاق عبق تاريخ روسي قديم، منتخب أستراليا، فالفوز في اللقاء المرتقب يعني أن تذاكر السفر باتت جاهزة للاستخراج وربما تستخرج فعلاً في حال نجح المنتخب العراقي في تعطيل المنتخب الياباني.



وتعادل الصقور مع (الكناغر) سيبقي الأمور معلقة في انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين الحاسمتين، أما الخسارة ـ لا قدّر الله ـ فإنها تعني ابتعاداً مؤقتاً أو نهائياً عن البطاقتين المباشرتين وربما يأتي التأهل عن طريق الملحق.



فنياً منتخبنا مؤهل إلى الفوز في حال استمر على منهجيته المتطورة منذ أن تسلم الهولندي (مارفيك) زمام أموره ودفة قيادته، وتاريخياً لم يكن للأخضر فوز سابق حتى أصبح (عقدة) أتمنى أن تحلّ بأبهى صورة حينما تأتي من عقر دارهم وفي لقاء مفصلي يذهب بنا إلى (ساحة الكرملين الحمراء).





الهاء الرابعة



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