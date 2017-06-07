بطاقة مباشرة لروسيا

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-06-07 21:52

** سيكون أمام المنتخب السعودي تسعون دقيقة (فقط) للوصول (المباشر) لنهائيات كأس العالم (روسيا 2018).



** يحدث ذلك (فقط) لو انتصر خلال التسعين دقيقة على مضيفه منتخب أستراليا.



** الفوز (فقط) ينقل الأخضر للنهائيات (رسمياً) لأنه (أي الفوز) يرفع رصيد الأخضر إلى 19 نقطة وهو رصيد لا يمكن أن يحققه منافسوه باستثناء اليابان المرشح بقوة لمرافقة الأخضر.



** صحيح إن المنتخب الأسترالي حتى لو خسر لقاء اليوم وفاز في اللقاءين المقبلين يرفع رصيده إلى 19 نقطة وهو ذات رصيد الأخضر لو خسر مباراتيه القادمتين، لكن هذا أيضاً لا يخدم الأستراليين لأن مواجهتي المنتخبين (المباشرة) تصب في مصلحة الأخضر.



** كل هذه الافتراضات (فقط) في حال الفوز السعودي وهو المطلب الذي ننتظره جميعاً.



** لا يحتاج لاعبو المنتخب السعودي للتذكير بذلك فهم لاعبون محترفون يفهمون جيداً أهمية المباراة ويعون أن كل جهودهم السابقة بل إن حلمهم في الظهور في نهائيات كأس العالم المقبلة سيكون من خلال تحقيق الفوز اليوم هناك في أستراليا.



** مثلما ننتظر (كمواطنين) حلم التأهل لنهائيات كأس العالم، فإن اللاعبين أيضاً يبحثون عن مجد شخصي، خصوصاً أن أغلب عناصر المنتخب سيكونوا صيف العام المقبل (في النهائيات في روسيا) قد تجاوزوا سن الثلاثين بأربع أوخمس سنوات، ما يعني أنها الفرصة الأخيرة لهم للظهور في نهائيات كأس العالم.



** أي أن تحقيق الفوز اليوم (بحثاً عن حلم التأهل) يتحقق من خلال تحضير نفسي سواء من قبل اللاعبين أنفسهم أو الجهاز الإداري.



** لا أهمل دور الجهاز الفني، لكنني أراه أقل بكثير جداً من دور اللاعبين.



** على اللاعبين الإحساس بالمسؤولية لتحقيق حلم الوطن (أولاً) ومن ثم تحقيق حلمهم الذي لعبوا كرة القدم من أجله.



** أما بالنسبة للأمور الفنية فلا أعتقد أن هناك ما يمكن إخفاؤه.



** كأفراد ومواهب يتفوق المنتخب السعودي بينما كمجموعة وقوة بدنية يتفوق الأستراليون إلى جانب الأرض والجمهور.



** يتفوق الأستراليون بالكرات العرضية العالية التي تشكل ضعفاً واضحاً في المنتخب السعودي، وعلى مارفيك معالجة هذه السلبية قدر المستطاع ومتى نجح في ذلك فلا خطر من الأستراليين.



** أما بالنسبة للأداء الهجومي في المنتخب السعودي فيجب أن يتمثل في ثلاث نقاط هامة:



** سرعة نقل الكرة المرتدة، على اعتبار أن المتوقع للمباراة هو ضغط أسترالي، وبالتالي على لاعبي الأخضر سرعة نقل الكرة في الارتداد نحو ملعب منتخب أستراليا.



** النقطة الثانية تتمثل في لعب الكرات الأرضية قدر المستطاع، لأن هذا سيتعب الأستراليين كثيراً بينما لعب الكرات العالية يريحهم ويحقق مبتغاهم.



** الجزئية الثالثة والأخيرة هي ضرورة التعامل الإيجابي بكل حرص مع الهجمات المتوقع ندرتها للمنتخب السعودي.



** أخيراً... أجدد القول إن الفوز يعني التأهل المباشر لنهائيات روسيا 2018 بينما التعادل يدخلنا في حسابات معقدة والخسارة قد تبعدنا بشكل كبير خصوصاً في حال فوز أستراليا والإمارات واليابان فيما تبقى من مباريات.