رغم "الهزيمة" الأخضر فوق هام السحب

بقلم: عدنان جستنية | Thu, 2017-06-08 22:31

على الرغم من هزيمة منتخبنا الوطني من المنتخب الأسترالي، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، إلا أن الأداء الرائع الذي قدمه طيلة شوطي اللقاء، والمستوى الفني الذي ظهر به نجوم الأخضر، يجب علينا كجمهور وإعلام ومسؤولين أن نكون "منصفين" للمدرب والجهازين الفني الإداري واللاعبين، فما شاهدناه من كرة سعودية جميلة و"ممتعة" عبر تمريرات أرضية "متقنة" بين إقدام اللاعبين، كشفت لنا عن منتخب "واثق" بقدراته دون أي خوف من منتخب أفضل منه عناصريا ويلعب على أرضه وبين جماهيره.

ـ صحيح كنّا نتمنى أن يخرج منتخبنا متعادلا، ولكن حينما ننظر إلى الخطأ الفادح والجسيم الذي وقع فيه الحارس ياسر المسيليم، الذي لا يقع فيه حارس "غشيم" مبتدئ، في الدقائق الأولى من المباراة، وقدرة منتخبنا على العودة إلى أجواء اللقاء، ثم تسجيل المنتخب الأسترالي هدفاً ثانياً بسبب خطأ دفاعي، وأيضا يواصل الأخضر العطاء بثقة متناهية باستحواذ على الكرة والسيطرة على جزء كبير من أجزاء مواجهة بهذا الحجم من الأهمية، ومقارعة منتخب منافس "قوي" دون أي "رهبة"، يدعونا إلى أن "نطمئن" على منتخب يستحق أن نرفع له "العقال"، وأن نتباهى ونفتخر به ونعطيه حقه من الإشادة والثناء، ومثلما كنّا ننتقده في حالة الإخفاق نتيجة غياب الروح أو الاستهتار أو ضعف فني بسبب فكر مدربه، ينبغى علينا اليوم أن نكافئه بكلمات تشجعه على مزيد من العطاء والإبداع، ولا نكتفي بهذه المكافأة "النفسية" لرفع معنوياته، إنما نحث الاتحاد السعودي لكرة القدم على منح كل من ساهم في تقديم هذه الصورة الجميلة للكرة السعودية "فوق هام السحب" مكافأة فوز.

ـ حسبي لست مبالغا في فرح دغدغ مشاعري، فمنتخب "فوق هام السحب" يلعب ويقدم كرة حلوة وهو يعاني من "نقص" في صفوفه، فما بالكم لو كان "مكتملاً" بوجود فهد المولد ونواف العابد؟ أظن أنه يستاهل منا الوقوف معه وندعمه بكل ما نستطيع من دعم "معنوي"، وذلك على الصعيد الإعلامي والجماهيري، وإنني على يقين تام لن يخيب "ظننا" في المواجهات المقبلة أمام الإمارات واليابان، وبالتالي نبتهج بتأهل "مشرف" لمنتخب "مشرف" وصل لنهائيات بطولة كأس العالم بجدارة واستحقاق.

ـ من حقي اليوم أن أصل إلى هذه النشوة من السعادة لمنتخب "هزم" ولكنه لم "يخسر"، وأطلق عنان "تفاؤلي" على مصراعيه بعد الذي شاهدته، وأكد ما سبق أن كتبته هنا في هذا الهمس، وتحدثت به في قناة24" الرياضية، إن مدرب منتخبنا الوطني "مارفيك" في كل مواجهة كروية لعبها الأخضر في هذه التصفيات، "يهزم" الغالبية العظمى من إعلام رياضي سعودي "محبط" وذلك بفكره وحظه ونجاحاته الظاهرة للعيان.