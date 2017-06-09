ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-06-09 22:08

** أبرم الهلاليون صفقة ناجحة، عندما وقعوا مع "أفضل" هداف سعودي "رقمياً"، للموسم الماضي اللاعب مختار فلاتة..



** البرازيلي ليو سيرحل.. مستقبل خربين مجهول.. أداء ياسر القحطاني غير مستقر وليس مقنعاً.. إذاً في ظل هذه الظروف تبقى صفقة مختار ناجحة، وربما يعود لقائمة المنتخب..



** أي ثغرات في لوائح الاحتراف لا يمكن لمجلس إدارة اتحاد الكرة "الحالي"، أن ينسبها للمجلس "السابق"، طالما أن من ساهم في وضع اللوائح موجود في المجلس "الحالي"، وهو الدكتور عبد الله البرقان..



** في أكثر من مناسبة، وعد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، أنه سيكشف مع نهاية "بالأرقام" كل القضايا المعلقة ضد نادي النصر..



** انتهى الموسم وبات الموسم الجديد غير بعيد، ومع ذلك لم يف "كحيلان" بوعده.. جماهير النصر تنتظر من رئيس النادي تنفيذ وعده..



** اعتراف رئيس نادي الهلال بإغلاق 33 قضية احترافية داخلية وخارجية، تأكيد جديد على أن الهلال "كبقية الأندية" لديه وعليه قضايا داخلية وخارجية.. هل فهم من أنكروا ذلك؟



** نسمع عن تحركات الاستعداد للنسخة المقبلة من دوري جميل في كل المناطق عدا الساحل الشرقي..



** صمت رهيب في أندية القادسية والاتفاق والفتح.. هل يكون صمتاً يسبق العاصفة، أم سيكون الحال كما هو في الموسم الماضي؟



** إذا لم تكن هناك ظروف خارجة عن الإدارة.. فلماذا تأخر مدافع الاتحاد أحمد عسيري في إجراء جراحة في ركبته؟



** انتهى الموسم الرياضي للاتحاد مبكراً، وكان من المفترض أن "يسارع" عسيري لإجراء الجراحة ليكون جاهزاً تماماً مع بداية إعداد الفريق..



** أهم خطوات الاستقرار الفني هو استمرار مدرب فريق كرة القدم.. أحسنت إدارة الاتحاد عملاً بتجديد عقد المدرب "المتميز" التشيلي سييرا لموسم آخر..



** تحركات لافتة للنظر وإيجابية للغاية من قبل إدارة الفيحاء على صعيد التعاقدات مع جهاز فني ولاعبين محليين..



** إذا وفقت إدارة الفيحاء في التعاقد مع محترفين أجانب متميزين؛ فأعتقد أن الفيحاء سيكون ضيفاً ثقيلاً وصعباً في الموسم المقبل..



** ما زال مركز التحكيم الرياضي "بتأخر قراراته" يربك الجهات المتقاضية أمامه.. النصر أبرز إحدى هذه الجهات..



** ما زلت "ومعي كثيرون" ننتظر من رابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة وضع لائحة تنظيمية لدخول الفرق والجماهير للملاعب في المنافسات المحلية؛ لنتجاوز ما حدث في لقاء النصر والهلال، وهو ما قد يتكرر لاحقاً طالما لا يوجد لائحة "مكتوبة" تنظم الدخول للملاعب..



** هل تستثمر القنوات السعودية "الرسمية" أو تلك المملوكة لسعوديين عودة المعلقين المبدعين عبد الله الحربي وفهد العتيبي من قطر، بتوقيع عقود مغرية لكسبهم بدلاً من عودتهم من جديد؟



** أتفق مع مطالبة عدد من أندية الدرجة الأولى بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلى لاعبين اثنين وتقليص عدد اللاعبين المواليد إلى لاعب واحد، خاصة في ظل عدم اهتمام اتحاد الكرة بتجربة اللاعبين المواليد، وظهر ذلك من خلال غياب تقييم التجربة..