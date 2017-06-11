"رؤساء الأندية والمنشطات"

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-06-11 22:29

وضعية بعض الفرق أشبه باللاعب الذي يتعاطى المنشطات وسط الميدان، ويرتفع مؤشر عطائه ليصل لحالة غير طبيعية، لا تتوافق مع القدرات التي عرف عنها، تلك الحقيقة يجسدها على أرض الواقع الكثير من رؤساء الأندية؛ بهدف تحقيق مجد شخصي حتى لو وصل الأمر للدخول في إبرام صفقات باهظة الثمن، لا تتوازى مع قدراته المادية أو ما يملكه ناديه من دخل. كل ذلك من أجل انتزاع بطولة عابرة ثم يغادر المكان ويترك أرتالاً من الديون بعد أن دفع جزءًا يسيرًا من الصفقة، ويبقى الرقم الأكبر ينتظر من سيأتي بعده أو يكابر هذا الرئيس بالبقاء رغم عدم قدرته على تسديدها، ثم تظهر ملامح العقوبات تباعاً، والمتضرر الأكبر الكيان.

ـ الأكيد أن مثل هذه البطولات التي حضرت بعد جلب كم من اللاعبين المحليين والأجانب ووصلت المديونيات لأرقام غير عادية، جاءت بطريقة وتخطيط غير سليمين؛ لأن رئيس النادي ألبس فريقه ثوباً يفوقه ولم يلتفت للتبعات التي من شأنها السقوط في الفخ، بمعنى أن مفعول المنشط المؤقت الذي نهض بفريقه انتهى، وبقي الأثر المؤلم.

ـ التوازن في الصرف، هو السبيل للبقاء في المكانة الطبيعية بشكل دائم، ودرء مخاطر الهبوط الفني المفاجئ والارتفاع المبالغ فيه، وربما أن تلك الإشكالية، ستعاني منها ثلة من الأندية؛ لأنها نهجت أسلوب البحث عن المجد بأي طريقة، فتوارت في وحل صعب قد يكلفها الكثير في مقبل الأيام.

ـ حال تلك الأندية أشبه بما حدث لبورصة الأسهم المحلية قبل الضربة الاقتصادية، حيث كان هناك ارتفاع لمؤشر بعض الشركات رغم عدم وجود أرضية لها، وكان طبيعيًّا تواريها والخاسر الأكبر من عاش في لجة الوهم وغامر بمكتسباته، وفي النهاية أصبح مع زمرة المتورطين ورصيده تراجع لأصفار قليلة، بعد أن كانت تتجاوز الستة.

"مساءلة إدارة المنتخب"

يتعين على رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت ألا يمرر موضوع ابتعاد مهاجم الاتحاد الدولي فهد المولد عن المشاركة أمام أستراليا، في مشوار التصفيات العالمية، ويستوجب مساءلة، ولن أقول التحقيق مع الأجهزة الطبية والفنية والإدراية لابتعاد هذا اللاعب رغم جاهزيته التي لاحت، وهو يشارك في إحدى الدورات الرمضانية وتزامنت مع مواجهة المنتخب أمام أستراليا وخسرها ٣ـ٢.

ـ اللافت أن المنتخب يسير في أخطر منعطف وكان يحتاج إلى كل الركائز المهمة، خاصة من له القدرة على إحداث الفارق على غرار المولد الذي لعب دورًا كبيرًا في تحقيق العديد من المكاسب السابقة، غير أن الذي حدث أن المهاجم الأبرز تألق في الدورات الرمضانية ومنتخب بلاده يئن تحت وطأة الخسارة، أسئلة عديدة تتهادى في مثل هذا التوقيت: لماذا غاب المولد؟ ومن المتسبب؟ وهل التشخيص الخاطئ خلف ما حدث؟!! أم أن اللاعب كان يفضل الابتعاد؟!! أشياء وأشياء تلوح في الأفق تنتظر الإجابة.

ـ ثمة جانب آخر، يفترض ألا تسلم زمام الأمور بكامل عتادها للهولندي مارفيك دون محاسبة أو نقاش، والذي يحضر كالضيف قبل المواجهات ويستعين بعناصر هم في الأساس خارج اهتمامات أنديتهم، وينحي آخرين على قدر كبير من العطاء دون أن تظهر الأسباب، ويقيني أن مارفيك لا يعلم عن خفايا الدوري السعودي؛ لأنه مشغول بدوري آخر، ولكي نسرق تركيزه يفترض أن نعيد بنود التعاقد معه "على طريقة مكرهاً أخاك لا بطل"، بحيث يضاف له تحليل الدوري السعودي كإجراء توافقي إلى جانب الإشرف على التديب؛ ليكون حاضراً ومدركاً لما يدور في فلك التنافس المحلي.

ـ حديثي أعلاه لا يعني التهكم بالجهاز الفني ولكن الهدف التركيز بشكل أكبر..

عموماً، المواجهتان المتبقيتان لا تحتملان الأخطاء الإدارية أو الفنية؛ لأن أي تعثر يعني المغادرة من البوابة الواسعة، بعد أن كنا قريبين للدلوف منها.

آخر الكلام..

‏لو تمكنت من رؤية قلوب البشر لوجدت في كل قلب "قصة وجع".

فلنرحم بعضنا بعضا لعل الله يرحمنا..