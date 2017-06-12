"يا زينك يا السعودية"

بقلم: أحمد الفهيد | Mon, 2017-06-12 22:34

(١)

‏السعودية‬ مهبط "النور"، ولذا هي في حرب دائمة ضد "الظلام"، والظلم، والظالمين.

(٢)

‫لا شيء يلقي الرعب في قلوب الأعداء، والعملاء، والخونة، ويحيل جحورهم إلى قبور، أشد من أن تكون قوياً، وعاقلاً، وعادلاً.

‏(٣)

الذي يخون وطنه.. كمن ينزع قلبه، ويقدمه قطعاً صغيرة، طعاماً لـ"كلب" جائع!.

(٤)

‏ما جعل الله لرجل من "وطنين" في قلبه.

(٥)

"الشقيقة" مرض، وأحياناً تكون الإصابة به على هيئة "دولة" .. ولهذا نسمع دائماً بالدول "الشقيقة"!.

‏(٦)

‬‏بعض الدول لا ينقصها العثور على "الحاكم" ..

‏ما ينقصها فعلاً، هو العثور على "الحكمة".

(٧)

أعوذ برب الفلق، من شر حاسد إذا حسد، وحاقد إذا حقد، وجاحد إذا جحد.

(٨)

عز الجبهة في السجود .. وعز الجنود على الجبهة.

(٩)

‏كل مجد وله مَلِك .. الله يعزّ المملكة.