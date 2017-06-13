صحة قلبي في المشي

بقلم: د. رشيد بن عبد العزيز الحمد | Tue, 2017-06-13 22:18

كل نشاط بدني تتوفر فيه خصائص اللعب وفيه تنافس مع الذات أو الغير أو العناصر الطبيعية فهو رياضة، والرياضة عبارة عن لعب ونشاط حر يختبر الذات ويشبع الميول للحركة وتنافس لتسجيل رقم أو تحقيق فوز أو تغلب على منافس وواقع الحال يشير إلى أن أمراض العصر في ازدياد يدعو إلى القلق من الأمراض العضوية مثل أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، السكر، آلام المفاصل والظهر وهشاشة العظام، الصداع النصفي، السمنة وحالات نفسية مثل التوتر، الضغط العصبي، القلق، الأرق، سرعة الانفعال السلبي، الاكتئاب، نمط الحياة المتسم بقلة الحركة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، والمرض، والعجز. وتشير النتائج الأولية لدراسات علمية أجريت حول عوامل الخطر (احتمالات التعرُّض للخطر)، إلى أن نمط الحياة المتسم بقلة الحركة يمثل أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة والعجز في العالم وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي مليوني وفاة سنوياً يمكن أن تعزى إلى انعدام النشاط البدني، الدراسات العلمية في مجال الطب والعلوم الصحية أكدت على أن أفضل وسيلة للعلاج هو تفادي الأمراض من وقت مبكر من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية دراسات علمية سابقة وحالية على المجتمع السعودي تقول إن نسبة الممارسة (1.5% - 3.5%) لمــاذا؟ بسبب عدم وجود وقت كاف وعدم وجود أماكن مناسبة وأعمال وظيفية أو دراسية، حرارة الطقس، الشعور بالكسل، البدانة، الوزن الزائد، العادات والتقاليد، ظروف مادية، إصابات وأمراض، عدم توفر مواصلات، معارضة الأهل أو بعض رجال الدين وكلما قسوت على نفسك سهلت الحياة عليك (زيغ زيغلار) يقول مايكل جوردن اتخذ خطوات صغيرة. لا تدع أي شيء يعيقك.

فجميع تلك الخطوات تشبه قطع الأحجية، تركب مع بعضها البعض لتشكل صورة. عندما تكتمل تكون قد بلغت هدفك خطوة تلو الأخرى وتعتبر رياضة المشي أحد أفضل وأسهل أنواع الرياضة التي يمكن ممارستها أطباء ومتخصصون وخبراء أكدوا من خلال نتائج دراسات علمية أن ممارسة رياضة المشي لها علاقة وثيقة بالصحة العامة للفرد وقد تكون الرياضة الوحيدة التي لا تحتاج أدوات أو إمكانيات ورياضة سهلة الأداء ويمكن أن يمارسها الجميع وممتعة ومسلية، وليس لها أضرار والأقل احتمالاً للإصابات وخفض معدل نبضات القلب أثناء الراحة، الوقاية من أمرض القلب والشرايين والجلطة القلبية من خلال التحكم أو خفض معدل الكولسترول في الدم، التخلص من الوزن الزائد بتقليل الدهون، شد وتقوية عضلات الجسم، خفض ضغط الدم، كثافة وصلابة العظام، تحسين عملية التمثيل الغذائي معدل احتراق السعرات الحرارية، من وسائل علاج مرض السكر، علاج لالتهاب المفاصل وآلام الظهر، التخلص من الضغوط النفسية والإجهاد اليومي، التخلص من القلق والتوتر، القدرة على التحكم في الأزمات (سيطرة على الانفعالات)، تنشيط القدرات الذهنية من تفكير وتذكر، المساعدة على النوم المريح، الشعور بالاسترخاء، الشعور بالسعادة والراحة، القدرة على أداء الأعمال اليومية بنشاط وحيوية، الشعور بالثقة، القدرة على الاستمتاع بنشاط وقت الفراغ حتى بعد انتهاء الأعمال اليومية، زيادة المرونة والقوة العضلية، تحسين أداء الجهاز الدوري التنفسي، المشي السريع لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة أربع أيام في الأسبوع.



إذاً تنبه قبل أن تبدأ ... اتخاذ القرار بحزم، التخطيط المناسب، اختيار الحذاء المناسب، إعداد كل ما تحتاجه لبدء التمرينات، تحديد المكان والزمان المناسب للممارسة، الرفقـة مكسب كبير، وضع الأهداف الرئيسة، وضع الخطة المناسبة، الزمن، المسافة، التكرار، فترات الراحة، تعرف على نوع قدمك (صلبة، مرنة، متوسطة)!!، قبعة ونظارات شمسية لتفادي أشعة الشمس!، ملابس عاكسة للضوء لتنبيه السيارات ليلاً!، ساعة توقيت، عداد خطوات ومقياس، البعد عن عوادم السيارات، المساحات المفتوحة، مضمار الملاعب، صالة رياضية باستخدام السير الكهربائي، الصباح الباكر قبل أو مع طلوع الشمس، قبل غروب الشمس، ليس بعد العاشرة ليلاً !!، الرفقة تثير الحماس والدافعية، تكسر الملل والشعور بالتعب، الشعور بالمتعة والأمان سند في حالات الطوارئ الزوجة، الأبناء، الأصدقاء. والمحافظة على اعتدال القامة والرأس والرقبة مع ارتخاء الكتفين واستقامة الظهر والمشي بتبادل تحريك كل من الرجلين للأمام في خطوات منتظمة وتبدأ الحركة من مفصل الفخذ بتحريك الرجل للأمام ونزول القدم على الأرض ويلامس العقب الأرض أولاً فالمشط ثم يرتفع العقب لأعلى استعداداً للخطوة الثانية، أنزل بكامل القدم على الأرض أو على المشطين، المشط يشير للأمام دائماً، تتأرجح الذراعان من مفصل الكتف على الجانبين بحرية واسترخاء للأمام والخلف بالتبادل المنتظم عكس حركة الرجلين، اجعل حركاتك سريعة وطويلة ومتوافقة، تناول وجبة خفيفة لمرضى السكر قبل المشي بوقت لا يقل عن (30) دقيقة.