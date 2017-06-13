سارة وشباب البومب

بقلم: | Tue, 2017-06-13 22:39

أشفقت ـ أيما إشفاق ـ على الزميلة سارة دندراوي مذيعة قناة العربية ليلة البارحة في لقائها الذي تحول إلى " ورطة " على الهواء في برنامجها الشهير " تفاعلكم "، سارة استضافت منتج وبطل مسلسل " شباب البومب " فيصل العيسى الذي ظهر محتقنا خلال اللقاء إلى الدرجة التي جعلتها تعدل عن فكرة عرض جزءا من البرنامج اليوتيوبي الشهير " لقيمات " لمقدمه الناقد عبدالمجيد الكناني نزولا عند الحالة التي كان عليها ضيف اللقاء الذي كال لها الاتهامات بعدم الانصاف تارة وبإظهار الوجه الآخر لها على الهواء تارة أخرى وباجتزاء مشاهد قصيرة تسيء للمسلسل تارة ثالثة ورابعة ! العيسى الذي ربما افترض أن يكون اللقاء خال من (الحوار) الصريح والمكاشفة ما جعل المذيعة تهرب إلى أسئلة الجمهور على وسم الحلقة بعد الحصار الذي فرضه بطل المسلسل على أسئلتها ورفضه النقاش حول "محتوى " الحلقات، الطريف في الموضوع بعد الحلقة أن حساب البرنامج غرد بما نصه " بطل شباب البومب يهاجم برنامج تفاعلكم " مرفقا مقطع الحلقة كاملا بالتغريدة ، وبما أن البرنامج تفاعلي ويحمل اسم " تفاعلكم " فقد تفاعل الكاتب الكبير " محمد العثيم " مع التغريدة بحسه الأكاديمي ناصحا العيسى : ( فيصل إقبل من أخيك/ ما هكذا تورد الإبل /وأتمنى أن تغير كركتر "الدرباوي" وكلمة أتحداك يفترض أنك ممثل ناضج لا تفسد على جمهورك بظنك ما يرضي الشباب) ، هل يقبل العيسى بهذه النصيحة الثمينة من شخص يعرف أبعاد الشخصيات ولطالما أفنى سنوات عمره المديد ـ بإذن الله ـ بين فضاءات النصوص وعوالم الشخصيات، إن لم يأخذ بها عليه الالتفات ـ على الأقل ـ لماذا قال 68% من المصوتين (22 ألف مصوت ) على استفتاء الحلقة بأن مسلسله " سييء " ! و11% بأنه مقبول ! فيما لم " يفزع " معه سوى 21% فقط .