شكرا معالي الوزير

بقلم: | Thu, 2017-06-15 22:18

منذ منتصف شعبان الماضي، ومع بداية بث الإعلانات الترويجية للمسلسل على قناة روتانا خليجية ، وحتى " التنويه " الذي صدر من قبل وزير الثقافة والإعلام ليلة أول من أمس و الذي طالب إدارة قناة روتانا بحذف المشاهد المسيئة وغير اللائقة من مسلسل "شباب البومب" ، فاصل طويل من المطالبات والنداءات المتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جميعها حذرت من المحتوى والرسائل العكسية التي تتناثر بين جنبات مشاهد العمل ، أكاديميون وإعلاميون وكتاب ومتابعون لم تذهب أصواتهم سدى في ظل التنويه " الحازم " الذي صدر ليلة البارحة والذي نبه إلى أن " الإيقاف الكلي " سيكون مصير المسلسل في حال عدم الأخذ بالملاحظات والتوجيه الذي صدر لإدارة القناة المنتجة والعارضة للمسلسل، هنا وعبر هذا العامود النحيل طالبنا منتج المسلسل بالالتفات للمحتوى ومعالجته عبر مقالين حملا عناوين " ظاهرة البومب " و" سارة وشباب البومب " ، المسؤولية الملقاة على عاتق القناة يجب أن تشمل الحلقات المقبلة بإعادة المشاهدة والمونتاج وكذلك الحلقات الماضية التي عرضت و ملأت منصة " اليوتيوب" وفاقت مشاهداتها عشرات الملايين ، حلقة " عامر welcome " بالذات لا أعلم كيف أجازتها إدارة القناة بكل الانفلات اللفظي والبصري الذي حوته والإسقاطات " السخيفة " تجاه دول وشعوب صديقة، كما أن عدة حلقات شهدت معالجات " سطحية " وركيكة جدا لقضايا كبيرة ، عدا عن المشهد الذي تضمنته حلقة "جنون التطبيقات " والانتقادات الواسعة حوله وهو ما أشارت إليه الصحيفة في عدد أمس الأول، التحذير الذي أشار إليه كثيرون في وسم " نطالب بإيقاف شباب البومب " لم تعره إدارة القناة ولا إدارة محتواها أي اهتمام، الشكر يستحقه الدكتور عواد العواد الذي انتصر للوعي المجتمعي و للشريحة الواسعة من الأطفال والمراهقين من متابعي المسلسل و الذين يشكلون نسبة كبيرة ومهمة من نسيجنا الاجتماعي .