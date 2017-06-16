ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-06-16 22:00

ـ شخصياً لم أتمن (من الأساس) أن يخوض محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سباق رئاسة اللجنة الأولمبية وأن يكتفي بمنصبه.

ـ لكن طالما ذلك لم يحدث وفاز آل الشيخ برئاسة اللجنة الأولمبية فأتمنى له التوفيق وأن يكون أكثر إيجابية وإنتاجية ممن سبقوه.



ـ أعتقد أن التوفيق (جانب) اتحاد الكرة ممثلاً في عضو مجلس إدارته (حمد الصنيع) عندما برر (عدم) تساوي المكافآت المالية لمنتخب الشباب الذي شارك في نهائيات كأس العالم.



ـ بل إن عدم التوفيق (لازم) اتحاد الكرة عبر حمد الصنيع عندما برر منح شركة STC أجهزة الآي فون "لبعض" أفراد المنتخب "بعض اللاعبين والمدرب ومدير المنتخب فقط".



ـ كان على اتحاد الكرة (أولاً) مساواة المكافآت المالية و(ثانياً) إقناع STC بمنح أجهزة (لكل) أفراد البعثة أو منعها عن (البعض).



ـ قرارات موفقة صدرت عن اجتماع اتحاد الكرة.. أهمها (من وجهة نظري) السماح بمشاركة حارس المرمى الأجنبي ومشاركة محترفين أجنبيين في صفوف أندية الدرجة الأولى.



ـ عندما تأخرت إدارة النصر في التعاقد مع مدرب للفريق وكذلك عندما لوحت بالتعاقد مع الفرنسي بول لوجين تعرضت لانتقادات حادة (وصلت في بعضها للهجوم).



ـ المنتقدون فئتان.. فئة تخشى على النصر وتحرص على مستقبله.. وفئة (تتصيد) أخطاء إدارة فيصل بن تركي.



ـ عندما أعلنت الإدارة التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز تحركت الفئتان.. الأولى تؤيد التعاقد وتثني على الإدارة.. والأخرى تواصل (التصيد) فقالت إن المدرب (سبق) أن تعرض لجلطة.

ـ على فيصل بن تركي أن يتأكد أن الفئة الأخيرة ستواصل مطاردته لو تعاقد مع جوارديولا أو مورينهو.



ـ أعتقد أن (الأغلبية) يتفقون على أن أسماء الحكام الستة عشر الذين سيتم استبعادهم من المعسكر الإعدادي للموسم الجديد هم بالفعل الأقل حضوراً وإقناعاً خلال المواسم القليلة الماضية.



ـ إبعاد الحكام وفق تقييم الخبير الإنجليزي حالفه التوفيق لأن (أغلب) الحكام المستبعدين أثاروا العديد من الأسئلة على تكوينهم الجسماني الذي لا يمكن إطلاقاً أن يساعد شخصاً على قيادة مباراة في كرة القدم.



ـ كان من الطبيعي أن يرحل المدرب المواطن القدير (سعد الشهري) مدرب منتخب الشباب.



ـ من تابع العلاقة بين الشهري ومجلس اتحاد الكرة الجديد يشعر بأن هذا الأخير لا يرغب (أساساً) في بقاء الشهري وكانت أمنية المجلس (أو بعض أعضائه) رحيل الشهري قبل نهائيات كأس العالم للشباب.



ـ التضييق على الشهري من أجل (التطفيش) كان واضحاً للغاية.



ـ بكل فخر أقول إنني قبل أكثر من 15 عاماً كتبت وطالبت رجال الأعمال السعوديين بل وحتى الحكومة بضرورة إنشاء قناة رياضية قوية تستطيع كسر احتكار قناة الجزيرة الرياضية (آنذاك) bein sport (اليوم).



ـ أتمنى أن يتحقق بالفعل ما يثار اليوم لإنشاء قناة رياضية (أتمناها سعودية ولا تكون مشتركة مع أي دولة) لكيلا نكون (كسعوديين) تحت رحمة أي قناة محتكرة غير سعودية مستقبلاً.



ـ يستحق الزميل العزيز والقدير بلال علام الفوز بجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي.



ـ الزميل بلال جمع كل صفات المعلق الرياضي.. الإلمام باللعبة وكل جزئياتها.. صوت متميز.. شخصية خفيفة الظل مقبولة من قبل المشاهد.