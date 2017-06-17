انقشعت ضبابية النصر

بقلم: مساعد العبدلي | Sat, 2017-06-17 22:14

ـ عاش النصراويون ( كجماهير) أسابيع عصيبة خلال الشهرين الماضيين نظير (ضبابية) الوضع في ناديهم بشكل عام وحيال الفريق الكروي على وجه التحديد...

ـ كان النصروايون (كجماهير) يعيشون قلقاً بالغاً حيال رئاسة ناديهم التي يمثل (حسمها) استقراراً يساهم في بناء مستقبل النادي...

ـ حسم رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي الأمر وقرر مواصلة مهمته رئيساً لفترة مقبلة وهو قرار (كأي قرار) يجد التأييد والمعارضة لكن لا مجال الآن إلا دعم الإدارة في مشوارها المقبل...

ـ لكن هذا لا يمنع مواصلة النقد سواء من قبل (المعارضين الرافضين أصلاً للرئيس الحالي) أو من قبل المنتقدين من أجل مصلحة النصر...

ـ اليوم انقشعت (غيمة) النصر التي جعلت أجواءه ضبابية...حتى مركز التحكيم حسم أمره (بعد تأخر طويل) ومنح النصر فرصة التسجيل في الفترة الصيفية...

ـ على الأمير فيصل بن تركي (كحيلان) أن يكون خلال الفترة المقبلة (مستمعاً) خصوصاً لمن يثق في أنهم حريصون على النصر...

ـ لم يكن (كحيلان) خلال الفترة الماضية وتحديداً الموسمين الماضيين (يستمع) لمن يملكون الرؤية الفنية ولم يكن (يقدر) (بعض) أعضاء الشرف فكان النصر غير مقنع وخرج خالي الوفاض...

ـ صديقك من صدقك....أقولها للأمير فيصل بن تركي...من السهل جداً أن يقول لك (الجميع) أنك تسير في الطريق الصحيح وأن كل قراراتك صائبة وإيجابية...

ـ هل هذا ما تريده وتبحث عنه؟.

ـ من المفترض...لا....لأنك تريد من يساندك من خلال كشف السلبيات أو طرح الرؤى والأفكار الإيجابية...

ـ عليك أن تعيد التفكير جيداً في كيفية إدارتك لأمور النادي وتحديداً على صعيد السلبيات التي عصفت بالفريق الكروي...

ـ أولاً لابد من إعادة النظر في العلاقة مع (كل) أعضاء الشرف وأن تفتح القنوات مع الجميع وهذا أمر يسجل لك لا عليك...

ـ الفريق الكروي يحتاج جهازا إداريا قويا ومتميزا ويملك الخبرة وهذا لا يقلل من جهود العزيز طلال النجار الذي اجتهد وفق قدراته لكن الواضح أن الحاجة باتت ملحة لجهاز إداري جديد متمكن يساعد الجهاز الفني في مهامه وقبل ذلك يريح مجلس إدارة النادي (وتحديداً الرئيس) من مسئولية الفريق...

ـ من المفترض أن يترك الرئيس أمور الفريق (بالكامل) ودون أي تدخل للجهازين الإداري والفني...على أن تتولى الإدارة توفير وتهيئة الدعم (اللوجستي) من رواتب ومكافآت ومعسكرات...

ـ التعاقد مع محترفين أجانب متميزين (يحدد مراكزهم الجهاز الفني) يعد أمراً هاماً يجعل الجماهير (وقبلهم أعضاء الشرف) أكثر رضاءً وهذا يعني المزيد من الدعم للإدارة ومن ثم الفريق...

ـ أخيراً على إدارة فيصل بن تركي أن تكون أكثر شفافية مع (كل) النصراويين وأن لا (تخفي) عنهم أي سلبيات أو معاناة تمر بها الإدارة لأن (المكابرة) وإخفاء المعاناة تجعل (كل) النصراويين يعيشون في أحلام يصحون منها على إخفاق جديد يصب (سلباً) بتاريخ النصر و (كحيلان)..