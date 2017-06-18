الهلال والنصر يتفقان على الشمراني وهزازي

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-06-18 22:23

مهاجما الفريق الأول لكرة القدم بناديي الهلال والنصر ناصر الشمراني ونايف هزازي ضربا الرقم الأكبر في قيمة العقد المقدم لهما، إذ تجاوز الثلاثين مليون ريال لكل لاعب غير أن قيمتهما الفعلية وسط الميدان لم تحقق الأمل المنشود على أرض الواقع وتحديداً الهزازي الذي لم يسجل سوى أهداف معدودة على أصابع اليد غير حاسمة.

ـ الشمراني أضاف مكتسباً لنفسه في أول موسم بدأ فيه المشوار مع الهلال بتحقيق لقب هداف الدوري غير أنه انزوى بعد مغادرة الجابر من مهمة تدريب الهلال وكانت له لمحات على استحياء بالظهور ولكن إشكالاته فاحت بشكل أكبر حتى انتهى به المطاف بإعارته لفريق العين وحالياً على عتبة الخروج من البوابة الزرقاء بلا رجعة.

ـ وعلى السيناريو ذاته غادر نايف هزازي معقل البيت النصراوي دون أن يحدث أي لمحة استثنائية تكتب له في التاريخ النصراوي التليد، والثنائي رغم وجودهما في ناصية العناصر الدولية التي تقود الأخضر السعودي في السباق العالمي، إلا أن ذلك لم يشفع لهما بالبقاء بهاجس الاهتمامات في وقت تعيش فيه الكرة السعودية شح المهاجمين المميزين.

ـ قيمة هزازي والشمراني الفنية التي يتجادل فيها النقاد بين مد وجزر تقف عند نقطة قد تكون محل اتفاق الجميع تتمثل في إشكالية غياب الانضباط ليس خارج الملعب ولكن في التعاطي مع المدربين وتصرفاتهما لسان حالها (إما المشاركة كعنصر أساسي أو الخروج عن النص) ولاحت تصرفاتهما ذات مرة بطريقة لا يقبلها الذوق الرياضي وتحديداً عندما يتم استبدالهما وأحياناً خلال وجودهما في دكة الاحتياط.

ـ القرار الذي اتفقت عليه إدارتا قطبي الرياض ويلامس الانضباط الذي لا يقل أهمية عن أداء اللاعب وسط الميدان إن لم يكن أهم في أجواء يحكمها قانون الاحتراف وبالتأكيد أن الكفاءة والانضباط والإنتاجية للاعب عندما تجتمع في قالب العطاء تكون السلم الذي يصعد به إلى آفاق رحبة لينال المجد وحب الجماهير وقبلها احترام إدارة ناديه.

ثقافة التجديد

التجديد في كل الأحوال أمر يعطي للمكان حيوية وحياة؛ لأن التغيير في الفكر والرؤية في العادة تفرز ملامح إيجابية، واللافت في الأجهزة الفنية للفرق الكبار خلال الأعوام الأخيرة تمسكها بأسماء مدربين توقفوا عند مؤشر لا يرتقي ويبدو أن العدوى التي كانت مستشرية في فرق الأولى بدوران المدربين على الفرق بطريقة فجة ألقت بظلالها على الكبار، أسماء رحالة بين فرق الوسط والمؤخرة في دوري المحترفين حتى باتت لافتة للانتباه وغير مقبولة في نواميس التنقلات.

لعل أبرز تلك الأمثلة البرازيلي أنجوس الذي درب ثلاثة فرق خلال فترة وجيزه فضلاً عن التونسي ناصيف البياوي الذي مسح على أندية الشرقية ثم انتقل إلى الرائد وعاد من جديد للاتجاه الشرقي عبر بوابة القادسية. حقيقة ما يحدث يحتاج إلى وقفة تأمل لضيق أفق بعض إدارات الأندية وتمسكها بمدربين أكل عليهم الدهر وشرب ويقيني لو نهضت تلك الإدارات برأسها وأطلت إلى نافذة أوروبا الشرقية لوجدت كوادر متميزة تحدث الفارق وبأسعار أقل ولكن يبدو أن مقولة (وجه تعرفه ولا وجه تنكره) سيطرت على الأفكار وهذا ما تسبب في تقوقع مدربين لم يحدثوا الفارق بقدر ما أخذوا من مقدمات عقود.

ـ آخر الكلام

دخل أنمار الحائلي معركة إدارية صعبة المراس بعد تنصيبه رئيساً لنادي الاتحاد وربما أن الرئيس الجديد لا يملك العتاد والعدة للتصدي للصراع المقبل ومن ثم فإن الخسائر يتوقع أن تكون فادحة تتجاوز سحب النقاط الثلاث، والسبيل للخروج من المأزق تضافر القوى الكبرى العاشقة لرتق الهوة التي يعيشها النادي الذي يقترب من الخطر المحدق.