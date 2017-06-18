مستقبل الأهلي والاتحاد

بقلم: مساعد العبدلي | Sun, 2017-06-18 22:23

- انتهت الأمور (رسمياً) وباتت للأهلي والاتحاد إدارتان (مكلفتان)...

- ما زلت عند رأيي بأننا في القرن الحادي والعشرين ومن المفترض أن يكون عصر (التكليف) قد انتهى تماماً...

- أؤمن بأن (الانتخاب) هو الأسلوب الأمثل لإدارة أي منشأة رياضية كانت أو غير ذلك...

- المجالس ( المنتخبة) يسهل كثيراً مراقبتها ومحاسبتها من قبل الجمعية العمومية التي انتخبتها بينما لا يمكن القيام بذلك مع المجالس (المكلفة) لأنها جاءت بقرار من جهات أخرى...

- أيضاً من السهل (لوم) المجالس (المنتخبة) لأنها مطالبة بتطبيق برامجها الانتخابية بينما لا يمكن القيام بذلك مع المجالس (المكلفة)...

- علينا (اليوم) أن نتعامل مع (واقع) وهو وجود إدارتين مكلفتين... الأمير فهد بن خالد (الأهلي) وأنمار الحائلي (الاتحاد)...

- الأمير فهد بن خالد ليس غريباً على إدارات الأندية وتحديداً إدارة النادي الأهلي إذ سبق أن تولى ذات المنصب وقدم عملاً إيجابياً بل أنه (أي فهد بن خالد) هو من بنى (أو وضع أساس) الفريق الأهلاوي القوي الذي أمتعنا المواسم الماضية...

- لكن على الرئيس الأهلاوي العائد بالتكليف أن يعلم (وهو بالتأكيد كذلك) أن المرحلة المقبلة صعبة للغاية لأن الأهلاويين يريدون عودة فريقهم الذي يعرفونه قبل موسمين وليس الفريق (المهزوز) الذي شاهدناه الموسم الماضي...

- بمعنى أن المسئولية مضاعفة والرئيس القادم يملك الخبرة والدراية التي تساعده في مهمته لأنه كان قريباً جداً لإدارتي الأهلي السابقتين برئاسة مساعد الزويهري ومن ثم أحمد المرزوقي...

- أي أن فهد بن خالد يعرف جيداً (سلبيات) الفريق في الموسم الماضي و(إيجابياته) في الموسم الذي قبله وهذا (من المفترض) أن يختصر وقت الأمير فهد بن خالد ويسهل مهمته...

- أما الوضع لدى جار الأهلي (الاتحاد) فأراه اكثر صعوبة لأسباب عديدة...

- النجاح الكبير لإدارة المهندس حاتم باعشن (إدارة مكلفة أيضاً) يجعل جماهير الاتحاد تطالب الإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي بأن تكون المكاسب المقبلة أكبر من مكاسب الإدارة المنتهي تكليفها...

- سبب آخر يزيد من صعوبة إدارة الحائلي هو أن أنمار بحث لفترات سابقة عن كرسي رئاسة النادي وهاهي الفرصة تأتيه وعليه أن يثبت للاتحاديين أنه بالفعل الرجل المناسب لقيادة النادي...

- الاتحاد (رغم ظروفه الصعبة جداً) قدم موسماً متميزاً للغاية نال رضا وإعجاب (غير الاتحاديين) قبل الاتحاديين أنفسهم وهنا تظهر أهمية العمل الإيجابي المنتظر من الإدارة الجديدة..

- كل المتابعين للرياضة السعودية (تحديداً كرة القدم) وعلى وجه الخصوص جماهير الأهلي والاتحاد يترقبون تحركات الإدارتين لكي يمكن الحكم (مبكراً) على مستقبل الناديين...

- أتمنى التوفيق للإدارتين متمنياً أن يكون قرار التكليف هو الأخير على مستوى الأندية السعودية وأن ينجح فهد بن خالد وأنمار الحائلي في مهمتيهما ويصبحان (مستقبلاً) رئيسين للناديين (بالانتخاب) بعد أن أثبتا كفاءتهما خلال فترة التكليف...