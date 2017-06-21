دافع عن وطنك ولو بكلمة

بقلم: د.تركي العواد | Wed, 2017-06-21 22:23

لا تتردد.. عبر عن حبك لوطنك.. لا تكن سلبيا وتكتفي بالتصفح.. فالحرب اليوم حرب إعلامية بامتياز.. لا تحمل سيفا ولا رشاشا، فقط دافع عن وطنك بتغريدة، بصورة، بكلمة.. تكلم ، لا تسكت.. فلا خير اليوم في من سكت.



لكل منا أولوياته وحساباته ومصالحه، ولكن أمام الوطن تسقط كل الأولويات، فالوطن الأول دائما. لا مصالح ولا حسابات في حب الوطن.



لا تناقش الأزمة بالمفروض والسبب والمتسبب فهذا ليس وقت جدل ولا شرح أمور.. توكل على الله وثق في ولاة الأمر فقد جنبوا هذا البلد كوارث لا تحصى ويعرفون كيف تدار الأمور.



مرت على المملكة أزمات عديدة وفي كل مرة تخرج أقوى.. بلد مبارك يلهمه الله حسن التدبير.. تأمل سوء منقلب من ناصب المملكة العداء خلال العقدين الماضيين فقط وتجد الإجابة، القذافي وصدام وبن لادن وغيرهم كانت نهايتهم شنيعة، ذهبوا وبقيت السعودية ثابتة.. أعداء اليوم يمشون على خطى من سبقهم وسيلقون في النهاية ذات المصير.



خاب وخسر كل من راهن على وقوف المواطن السعودي ضد بلد الحرمين.. فالسعودي لا يعرف الخيانة ولا العمالة.. السعودي طير حر لا يعرف إلا الوقوف مع وطنه وولاة أمره.