ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-06-23 21:53

** الانتقال الانسيابي السلس لمنصب ولي العهد أخرس وألجم كل من فكر (مجرد التفكير) بأن هذا المنصب سيكون مثار جدل وقلاقل...



** لم يكن هناك (إجماع) على التفاعل الشعبي مثلما حدث خلال تولي الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد...



** العلاقة بين القيادة السعودية والشعب علاقة قوية ومتميزة مبنية على الثقة والقناعة ولا يمكن أن يهزها فكر حاقد (سعودياً) كان أو غير ذلك..



** الحديث (المختصر) للمدرب المواطن القدير سعد الشهري كشف حقيقة تعامل اتحاد الكرة معه وهو ما أشرت إليه في ملخص الأسبوع الماضي...



** الشهري (تلميحاً) كشف (سلبية) تعامل اتحاد الكرة (الجديد) معه... لا أعلم هل هذا التعامل بسبب (ميول) الشهري أم سيكون هذا (ديدن) مجلس اتحاد الكرة مع أي مدرب مواطن (ناجح) !!!



** لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم أعلنت أن قرعة خليجي 23 ستقام في قطر في موعدها...



** أستغرب (صمت) اتحادات الكرة في السعودية والإمارات والبحرين... أتمنى أن تسارع اتحادات الكرة في هذه الدول لإعلان مقاطعة الدورة...



** بل يجب أن تعمل هذه الاتحادات على نقل مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم من قطر وإذا لم تتمكن فتعلن انسحابها منه...



** الصفقات المتتالية لإدارة الفيحاء تمنح إشارة واضحة بأن ضيف دوري جميل سيكون الحصان الأسود الموسم المقبل...



** أسبوعان مرا منذ إجراء قرعة النسخة الجديدة من دوري جميل ولم تصدر جداول الملاعب والمواعيد إلا ظهر الخميس الماضي !!



** لجنة المسابقات باتحاد الكرة وعدت بصدور الجداول (لاحقاً) وشخصياً لا أحبذ استخدام كلمة (لاحقاً) على الإطلاق لأنها كلمة (مطاطة) تمنح (قائلها) تحديد موعد إصدار الجداول وفق رغبته...



** كان من المفترض تحديد (موعد) صدور الجداول باليوم والتاريخ بدلاً من كلمة (لاحقاً) إلا إذا كان رئيس لجنة المسابقات يريد التفرغ لمتابعة صفقات ناديه المفضل على حسابه في تويتر...



** بغض النظر عن أن قرار السماح بمشاركة حارس المرمى كمحترف أجنبي قد اتخذ من أجل (مصلحة) أو تنفيذاً (لرغبة) ناد بعينه أو عدم ذلك فعلينا أن نناقش هل هو قرار إيجابي أم لا ؟



** سبق وقلت رأيي بأنني مع الاستعانة بحارس المرمى الأجنبي في ظل تواضع مستوى الحارس المحلي...



** أحترم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيال زيادة عدد المحترفين الأجانب كخطوة من خطوات رؤية 2030...



** يرى ولي العهد أن زيادة عدد المحترفين الأجانب (قد) يساهم في خفض تكاليف انتقال المحترفين السعوديين...



** اتحاد الكرة قرر زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 6 لاعبين وبرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد (عادل عزت) القرار بأنه انسجاماً مع رؤية ولي العهد...



** السؤال الموجه لعادل عزل ولمجلس اتحاد الكرة...هل تم اتخاذ القرار فقط لأنه يمثل رؤية ولي العهد (وهي رؤية تحترم) أم أن اتحاد الكرة درس القرار وأتخذه بقناعة (فنية) تامة؟؟