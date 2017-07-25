عماني بريطاني

بقلم: د. حافظ المدلج | Tue, 2017-07-25 20:37

منذ صدور قرار السماح بالتعاقد مع الحارس غير السعودي، وعدد كبير يبارك الخطوة ويبارك لي كوني أول وأكثر من طالب بهذا القرار، وفي المقابل كثيرون يعارضون الفكرة ويحكمون بفشلها قبل أن تبدأ، ولن نستطيع الحكم النهائي إلا بعد ثلاثة مواسم على أقل تقدير مع تفاؤلي بالنجاح؛ لأن المحذور الأول بتعاقد جميع الأندية مع حارس غير سعودي لم يتحقق ولله الحمد، كما أن خياري الأول الذي كتبت عنه كثيراً قد تحقق بالتعاقد مع نجم "عماني برياطاني".

"علي الحبسي" نجم مختلف بكل المعايير، طالبت بالتعاقد معه لأنه مثال للرياضي الخلوق الملتزم المنضبط، فقد نشأ في البيئة العمانية الرائعة الهادئة التي أنجبت شعباً راقي الأخلاق هادئ الطباع عالي الانضباط؛ ولذلك سيكون قدوة حسنة لجميع حراس المرمى السعوديين، متمنياً أن يتعلموا منه كل ما تعلمه في تجربته الاحترافية، فهو بكل جدارة "عماني بريطاني".

"علي الحبسي" برأيي المتواضع ثاني أفضل حارس في تاريخ كرة القدم الخليجية بعد الأسطورة "محمد الدعيع"، وقد أعجبني عنوان صحيفتي "الرياضية" الذي يقول فيه "الحبسي" بأنه سيكون "الدعيع الجديد"، وفي ذلك دلالة على احترام تاريخ أسطورة الكرة السعودية الذي كان ضمن بعثة منتخبنا في جميع كؤوس العالم الأربعة التي تأهلنا لها، كما أنه دليل تواضع نجم كبير لعب باقتدار في البريميرليج نفخر بكونه "عمانيًّا بريطانيًّا".

"علي الحبسي" كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص أعرق أندية العالم "مانشستر يونايتد"، بحسب تصريح "أليكس فيرجسون"، وكان سببًا في حرمان "اليونايتد" من لقب البريميرليج الدراماتيكي الذي ذهب لصالح الجار اللدود بسبب فوز "ويجان" في مباراة كان الفوز بها كفيلاً بحسم اللقب، وكان نجمها الأول مسلمًا عربيًّا خليجيًّا "عمانيًّا بريطانيًّا".

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رسالتي لنجمنا الخلوق عبارة عن أمنيات صادقة بأن يوفقه الله في تجربته الاحترافية الجديدة في الملاعب السعودية، وأن يثبت للجميع أن الحارس غير السعودي ليس خطراً على حراسة المنتخب، بل داعم لها من خلال نقل المعرفة والخبرة التي تعلمها في أفضل ملاعب العالم، حيث مهد اللعبة الجميلة التي نعشقها، كما أتمنى أن ينقل للعالم صورة إيجابية عن الرياضة السعودية والخليجية بشكل خاص، وعن المجتمع السعودي والخليجي على وجه العموم، حيث إن للنجم "العماني البريطاني" في تويتر أكثر من840 ألف متابع من جنسيات وثقافات مختلفة، أتمنى أن يتحدث معهم ويكتب لهم باللغة الإنجليزية في جميع وسائط التواصل الاجتماعي؛ لأنه شخصية محبوبة يحظى بقبول العالم ويصل إلى قلوبهم وعقولهم بسهولة، وعلى منصات الأساطير نلتقي،،