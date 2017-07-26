المال.. أم بيئة النجاح؟

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-07-26 21:15

احتراف كرة القدم يعد مهنة يبحث صاحبها "غالبًا" عن العرض المالي الأعلى.. كأي حرفة أخرى يبحث صاحبها عن العرض المالي الأفضل، وليس كرة القدم فقط..

- لكن هل دومًا العرض المالي "الأعلى" هو المقياس الوحيد أو الأهم لاختيار موقع العمل؟!!.

- من وجهة نظري الشخصية، أؤمن بأن العرض المالي الجيد "مهم" للغاية، لكن بيئة العمل "أهم" لأنها تساعد على النجاح..

- ومتى توفرت البيئة الجيدة بات المحترف قادرًا على الإنجاز والإبداع في مهنته، وهذا يعني عروضًا جديدة أعلى ماليًّا..

- سأبقى في مجالنا "الرياضة وتحديدًا كرة القدم"، وأتحدث عن محترف كرة القدم، وما هي معايير قبوله للعرض الاحترافي..

- غالبية المحترفين "90% وربما أكثر" يبحثون عن العرض المالي الأعلى عندما يوقعون عقودًا احترافية..

- بينما فئة قليلة جدًّا تحكم "العقل" وتدرس العروض بشكل أكثر تركيزًا، وفي هذه الفئة يبحث المحترفون عن أمور مهمة جدًّا يرون أنها توازي الأهمية المالية..

- من بين هذه الأمور اسم النادي وشعبيته وقدرته على تحقيق البطولات..

- جانب آخر مهم للغاية، يتمثل في بيئة تحقيق النجاح سواء من خلال استقرار الفريق الفني أو حتى البيئة الاجتماعية..

- قد يتلقى المحترف "A" عرضًا ماليًّا من ناد تايلاندي أو صيني أو حتى من أحد أندية إفريقيا، يفوق عرضًا من أحد الأندية الإنجليزية أو الإسبانية..

- بل ربما يجد المحترف عرضًا ماليًّا مغريًا من أحد أندية القاع الإنجليزي أو الإسباني، ويفوق عرض ناد من أندية المقدمة..

- هنا هل سينظر اللاعب للعائد المالي أم سيهتم بسمعته كمحترف وفرصته بتحقيق البطولات؟.

- أيضًا قد يجد المحترف عرضًا ماليًّا مغريًا وضخمًا للغاية من ناد كبير، يحقق المنجزات لكنه "أي المحترف" سيدخل في "مخاطرة" الانسجام والتجانس مع الفريق، بل المجتمع الجديد، خاصة أنه مرتاح للغاية في فريقه الحالي ومجتمعه الذي يعيش فيه..

- سأكون أكثر تحديدًا وأتحدث عن النجم البرازيلي نيمار الذي هو اليوم مدار حديث كل المهتمين في كرة القدم على مستوى العالم..

- السؤال الذي يتردد: هل سيرحل نيمار إلى PSG أم سيبقى في الفريق "الظاهرة" برشلونة؟.

- العرض المالي لنيمار مغر جدًّا "150 مليون يورو لخمس سنوات"، خلاف مبلغ 222 مليون يورو شرطًا جزائيًّا تستقبلها خزائن برشلونة..

- ربما لا يكون المال هو أهم أسباب رغبة نيمار في الرحيل، بقدر ما أنه يرغب في أن يكون النجم "الأول" وهو ما لا يتحقق له في برشلونة في ظل وجود "الظاهرة" ميسي..

- من حق نيمار أن يفكر كيفما يريد.. لكن هل فكر أن من أسباب نجاحه في برشلونة لم يكن "موهبته فقط"، بل وجود نجوم كبار في مقدمتهم ميسي وسواريز إلى جانب انسجامه "أي نيمار" مع الفريق والمجتمع الإسباني..

- نيمار شاب لا يتجاوز 25 سنة، وعقده المعروض عليه مع PSG مدته 5 سنوات، أي ينتهي وهو في سن 30 "النضج الاحترافي"..

- مخاطرة سيخوضها نيمار "لو انتقل" قد لا ينجح ولا يجد الانسجام مع الفريق ولا المجتمع الفرنسي، وسينخفض مستواه الفني وحينها "في سن نضجه الاحترافي" لن يجد العقود الاحترافية المغرية..

- بينما هو في برشلونة يجد الانسجام ويحقق المنجزات، وهذا سيدفعه للمزيد من التألق، وربما ارتفاع قيمته في سوق الاحتراف مستقبلًا..

- كبرشلوني.. أتمنى استمرار نيمار في برشلونة، لكن أيضًا رحيله لن يؤثر كثيرًا على الفريق، إذ إن شرطه الجزائي "222 مليون يورو" كفيل بالتعاقد مع 3 لاعبين في مستوى نيمار وربما يفوقونه..

- الأهم.. على المحترف أن يفكر دومًا في بيئة الاحتراف قبل العرض المالي..